Andrew Wiggins a Lakers: la oferta que hizo explotar a los fanáticos del equipo de Los Ángeles

Los Angeles Lakers le están apuntando una estrella de la NBA. Cada vez más crece el rumor de la posibilidad de firmar a Andrew Wiggins al punto que un portal experto hizo explotar a los fanáticos del equipo de californiano con una oferta que sería casi imposible de rechazar para Miami Heat.

¿Y quién es Wiggins? El alero lleva once años en la NBA, fue seleccionado una vez como All-Star y fue el segundo jugador más importante de Golden State Warriors por detrás de Stephen Curry en las finales que le ganaron a Boston Celtics en 2022. Andrew terminó promediando 18.3 puntos por juego y ahora juega en el Heat.

El primero en informar el interés que tiene Los Angeles Lakers en Andrew Wiggins fue el periodista Marc Stein, quien sostuvo que el equipo californiano “podría estar interesados ​​si el Heat, en las próximas semanas o meses, decide priorizar la flexibilidad financiera y buscar reducir la nómina“.

Publicidad

Publicidad

Luego, Evan Sidery, de la ‘Revista Forbes’, reveló el jugador que los Lakers estarían dispuesto a dar por Wiggins. ¿Algo más faltaba? ¡Claro que sí! Un portal experto de la talla de ‘Bleacher Report’ hizo una propuesta para que el exjugador de Golden State Warriors se convierta en compañero de LeBron James y Luka Doncic.

La propuesta para que Andrew Wiggins sea nuevo jugador de Los Angeles Lakers

Andrew Wiggins jugando contra Los Angeles Lakers. (Foto: Getty Images)

En el caso que la oferta que hizo el portal ‘Bleacher Report’ toque las puertas de las instalaciones de Los Angeles Lakers y el equipo californiano abra y se deje tentar para juntar a Andrew Wiggins con LeBron y Doncic, el siguiente traspaso se haría realidad:

Publicidad

Publicidad

Miami Heat recibe a: Rui Hachimura, Dalton Knecht y una excepción comercial de $10 millones de dólares.

Brooklyn Nets recibe a: Maxi Kleber, un jugador especial restringido 2026 y dinero.

Los Angeles Lakers recibe a: Andrew Wiggins, Jaime Jaquez Jr. y Drew Timme.

ver también El compañero de LeBron y Doncic que Lakers está a punto de despedir para firmar a una estrella NBA

La reacción de los fanáticos de Lakers a la oferta que harían por Wiggins

Al ver la posibilidad que un excampeón de la NBA como Wiggins llegaría a su equipo, los fanáticos de los Lakers explotaron en X: “Pero por amor de Dios qué locura jajaja hago ayer este cambio”, “claro que no, Wiggins no vale todo eso”, “salimos ‘Softchimura’, ganamos a un alero que hace match perfecto con Luka y además ganamos banca con Jaime. Se firma hasta con ojos cerrados” y “qué espera Lakers para esto”.

Encuesta¿Cuántos jugadores tendría que dar Lakers por Wiggins en esta propuesta? ¿Cuántos jugadores tendría que dar Lakers por Wiggins en esta propuesta? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad