El compañero de LeBron y Doncic que Lakers está a punto de despedir para firmar a una estrella NBA

Todo parece indicar que un traspaso estelar está a punto de ocurrir en los Lakers. Cuando parecía que no iban a ir por una estrella de la NBA para la temporada 2025-26, ya se conoció el compañero de LeBron James y Luka Doncic que están a punto de despedir para firmar al otro protagonista de esta historia.

El periodista Dave McMenamin, de ESPN, informó que Los Angeles Lakers están siendo muy cautelosos en las negociaciones de la temporada baja porque la idea es guardar la mayor cantidad de espacio salarial para ir por una estrella que sea agente libre en 2027.

Sin embargo, este plan podría tener una gran variante. A los nombres de DeAndre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia, como refuerzos estelares para LeBron James y Luka Doncic, estaría cerca de sumarse un jugador que fue campeón con Golden State Warriors en 2022, tiene una selección All-Star y viene de promediar por juego 18 puntos y 4.5 rebotes con los Warriors y Miami Heat en la temporada NBA 2024-25.

Los Angeles Lakers despediría a este jugador para firmar a una estrella de la NBA

Uno de estos jugadores sería cortado por Lakers. (Foto: Getty Images)

“El Heat y los Lakers han reabierto las negociaciones para un posible traspaso de Andrew Wiggins antes del campamento de entrenamiento. Los Ángeles está muy abierto a transferir a Dalton Knecht, exselección de primera ronda, junto con el salario necesario a punto de vencer. Miami quiere una futura selección de primera ronda incluida en el paquete”, publicó el periodista Evan Sidery, de la ‘Revista Forbes’.

¿Cuándo es el primer partido de Los Angeles Lakers en la próxima temporada NBA?

A la espera de saber si Los Angeles Lakers van a despedir a Dalton Knecht para hacer el traspaso por Andrew Wiggins, la certeza que hay es que es que el primer partido de la próxima temporada NBA será contra Golden State Warriors el martes 21 octubre a las 22:00 ET.

