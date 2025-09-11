Tras negarse a jugar con LeBron en Lakers, Kawhi Leonard llegaría a Warriors con este traspaso 

El nombre de Kawhi Leonard se puso de moda en la NBA y no precisamente por un gran rendimiento, ya que la temporada 2025-26 inicia el martes 21 de octubre. Primero está siendo investigado por la liga, luego se conoció que se negó a jugar con LeBron James en Los Angeles Lakers y, ahora, se reveló el traspaso en el que podría llegar a Golden State Warriors.

¡De todo y para todos! Luego de que el periodista Pablo Torre revelara en un podcast para el portal ‘The Athletic’ que Leonard habría aceptado un contrato de cuatro años y $28 millones de dólares con la empresa ‘Aspiration’ tras firmar con Los Angeles Clippers en 2021 para evadir el tope salarial de la liga, Sham Charanía, de ESPN, informó que la NBA inició una investigación al respecto.

Y esa no fue la única bomba sobre Kawhi Leonard en los últimos días. El periodista Bruce Arthur, del portal ‘Toronto Star’, señaló que el dos veces campeón de la NBA no quiso jugar con LeBron James en Los Angeles Lakers cuando pasó a ser agente libre en el verano de 2019. ¿Faltaba algo más? ¡Claro que sí! La propuesta para que sea compañero de Stephen Curry en los Warriors.

El traspaso para que Kawhi vaya a Warriors tras negarse a jugar con LeBron en Lakers

Se reveló que Kawhi Leonard no quiso jugar con LeBron en Lakers (Foto: Getty Images)

Luego de instalarse la narrativa que se negó a ser compañero de LeBron en los Lakers, el portal especializado ‘Fadeaway World’ propuso el siguiente traspaso para que Leonard se convierta en jugador de Golden State Warriors:

Golden State Warriors recibe a Kawhi Leonard.

Los Angeles Clippers recibe a: Jonathan Kuminga (firma e intercambio), Brandin Podziemski, los picks de primera ronda del Draft 2027 y 2032 y una selección de segunda ronda del Draft 2031.

La respuesta de Los Angeles Lakers a Kawhi Leonard por no querer jugar con LeBron James

“Lo queríamos en 2019, pero nos alegramos de que no esté aquí. Ha sido un verdadero dolor de cabeza para los Clippers. A veces me da pena por ellos”, le dijo una fuente de Los Angeles Lakers al portal ‘Lakers Daily’ ante la información que Kawhi Leonard se habría negado a jugar con LeBron James en la NBA.