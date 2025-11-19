Los Ángeles Lakers disputaron este martes una nueva jornada de la NBA en el Crypto.com Arena y lograron un triunfo clave por 140-126 ante Utah Jazz. El equipo angelino viene mostrando una versión mucho más sólida que la de la temporada pasada y, por ahora, se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, compitiendo de igual a igual con los mejores.

Sin embargo, la gran noticia de la noche no fue el marcador, sino el esperado regreso de una de sus máximas estrellas: LeBron James. El veterano ícono volvió a las canchas después de superar la molestia en el ciático que lo había dejado fuera en los últimos compromisos del equipo.

El histórico récord de LeBron James

A sus 40 años y en un estado físico admirable, LeBron disputó su primer encuentro de lo que ya es su temporada número 23 en la NBA, una marca jamás alcanzada por ningún otro jugador en la historia. El “Rey” rompió el récord y amplió aún más su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos.

Quien se mostró realmente emocionado por este hito fue Luka Doncic, otra de las figuras destacadas del conjunto angelino. El esloveno celebró tanto el regreso de LeBron como la nueva marca que acaba de inscribir en los libros del deporte.

¿Qué dijo Luka Doncic? El base no escondió su admiración: “Compartir la cancha con él es algo increíble. Es su temporada número 23, ¡es una locura!”, comentó con una sonrisa. La alegría no quedó ahí, ya que también habló sobre lo especial que es convivir con una leyenda dentro del vestidor.

“Estar a su lado es único, hace cosas que nadie más puede hacer. Siempre está para guiarnos y empujarnos a mejorar. Fue su primer partido después de la lesión y aun así jugó de manera espectacular. Me entusiasma lo que viene”, añadió Luka, dejando en claro el impacto que tiene LeBron en el día a día del equipo.

En síntesis