¡Bomba en Lakers! LeBron sin contrato nuevo y el entrenador sorprende con una jugada que nadie esperaba

El inicio de la temporada NBA 2025-26 para los Lakers está cada vez más cerca y ya se dio el primer contacto con la prensa pensando en lo que será la próxima campaña. Una de las grandes novedades fue la jugada que hizo el entrenador JJ Redick, sobre todo, si se tiene en cuenta lo que pasó con el contrato de LeBron James.

¡A los antecedentes! LeBron firmó un contrato por dos años en julio de 2024, pero la última de temporada de este vínculo tenía una opción para ejércela o no que dependía del mismo jugador. ‘El Rey’ dijo sí y ejerció la posibilidad que tenía para jugar un año más en Los Angeles Lakers a cambio de $52.6 millones de dólares.

Hasta ahí todo normal, pero… Según Yaron Weitzman, del portal ‘Bleacher Report’, LeBron James quería una extensión de contrato, pero los Lakers le dijeron no. Por ese motivo, a ‘El Rey’ no le quedó otra alternativa que hacer uso de la opción que tenía para seguir un año más en el equipo de Los Ángeles. ¿Le soltaron la mano?

Mientras a LeBron no le dieron un nuevo contrato, esto pasó con el entrenador de Lakers

Las situaciones contractuales de LeBron y Redick son muy diferentes. (Foto: Getty Images)

Con la premisa sobre la mesa que a LeBron no le quisieron dar un nuevo contrato, llegó una noticia bomba en Los Angeles Lakers por la jugada que el entrenador JJ Redick logró al renovar su vínculo a pesar de tan solo llevar una temporada en su cargo. “Conseguir una extensión con Luka, además de que LeBron eligiera otro año con los Lakers en lugar de entrar en la agencia libre, son cosas positivas y productivas para nosotros como equipo de baloncesto. Además, la reciente extensión del contrato de JJ solo para dejar claro que él es el líder en baloncesto en cuanto a nuestro rendimiento como entrenador y en la cancha”, reveló Rob Pelinka, GM de Lakers.

LeBron James y Los Angeles Lakers debutan contra este equipo en la NBA 2025-26

Será un partido para poner hacer palomitas y sentarse a disfrutar. Los Lakers y LeBron James debutan contra Golden State Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena en el primer día de la temporada NBA 2025-26.

