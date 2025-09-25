Giannis Antetokounmpo usó a Luka Doncic para explicar por qué podría llegar a Golden State Warriors

Los días pasan y todavía hay algunas personas que no creen que haya sucedido el traspaso de Luka Doncic a los Lakers. Fue un movimiento tan impactante en el mundo de la NBA que el mismísimo Giannis Antetokounmpo no pudo creer y terminó reaccionando con unas palabras que le abrieron las puertas a los Warriors.

Era las 12:12 A.M. del 12 de febrero de 2025 cuando Shams Charania, el periodista que da las noticias bomba en la NBA, publicó en X que “los Dallas Mavericks intercambian a Luka Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris a Los Angeles Lakers por Anthony Davis, Max Christie y una selección de primera ronda del draft de 2029, según informaron fuentes a ESPN. El acuerdo incluye a tres equipos, incluyendo a Utah”.

Con muchas dudas sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee Bucks porque sigue sin tener un equipo competitivo y vienen de quedar eliminado por tercer año consecutivo en la primera ronda de los NBA Playoffs, aparecieron las palabras perfectas para que Golden State Warriors se ilusione con su llegada.

Publicidad

Publicidad

Antetokounmpo puso de ejemplo a Doncic para ilusionar a Warriors

Antetokounmpo reaccionó al traspaso de Doncic a Lakers. (Foto: Getty Images)

“Estaba en tratamiento cuando un amigo me dijo que Luka Doncic se había convertido en un Laker. Me quedé impactado. Me cagué de la risa. Si traspasan a Luka, todos pueden ser traspasados. Llevó a su equipo a las Finales. Y es Luka Doncic. Tiene 26 años”, sostuvo Antetokounmpo según el portal ‘BasketNews.com’.

ver también Giannis Antetokounmpo se acerca a Golden State Warriors: Esto dijo sobre un traspaso bomba en la NBA

Esto es lo último que se sabe del interés de Golden State Warriors por Giannis Antetokounmpo

Con la premisa instalada que Antetokounmpo es consciente que lo pueden intercambiar en la NBA, cobra más fuerza el plan que tendría Golden State Warriors, según el periodista Sam Amick, de ‘The Athletic’: “Quieren mantener la máxima flexibilidad para el verano de 2027, por ahora, solo tienen en sus libros los 13.4 millones de dólares de (Moses) Moody y los 10 millones de dólares de (Buddy) Hield como opción de jugador. Los Warriors, conscientes de que Giannis Antetokounmpo de Milwaukee y Nikola Jokic de Denver tienen opciones de jugador para la temporada 2027-28“.

Publicidad

Publicidad