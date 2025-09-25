Mientras se alista para comenzar con su vigésimo segunda temporada en la NBA, LeBron James desea competir de forma fuerte en la liga para intentar alcanzar su segundo anillo con Los Angeles Lakers. En ese sentido, ya con 40 años y con un nivel superlativo que se mantiene con el correr de los años, se torna complicado ver en el horizonte la fecha de retiro del Rey, quien ya estaría pensando en continuar con sus negocios por fuera de la duela.

En las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor por los pasillos de la NBA que está relacionado a una intención de LeBron que sacudiría el mundo. El deseo de James sería crear una nueva liga de basquetbol que sea capaz de competirle a la más popular del planeta. ¿La clave? Un socio fundamental que sería parte indispensable del proyecto.

Cómo sería la liga que planea crear LeBron James

Según trascendió, la intención de LeBron sería trabajar en conjunto con Maverick Carter, un empresario de marketing deportivo, director ejecutivo de múltiples empresas que estaría dispuesto a colaborar con el Rey para revolucionar la industria del basquetbol. La idea estaría centrada en que la competencia tenga un estilo más europeo y no tan estadounidense.

LeBron James y Maverick Carter dispuestos a trabajar juntos para la fundación de una nueva liga. (GETTY IMAGES)

Esto último se refiere a la intención de contar con seis equipos masculinos, la misma cantidad de femeninos y que la competencia se traslade por distintas ciudades. En cuanto a su valor, la millonada estimada rondaría los 5 mil millones de dólares, por lo que se espera que sea una apuesta ambiciosa que tiene fecha de lanzamiento estimada para mediados del próximo año.

Aunque aún se desconoce en que parte del mundo tendría sede y cómo se desarrollaría en su totalidad, lo cierto es que el hecho de que LeBron esté involucrado genera expectativa e ilusión. Si el Rey decide competirle de igual a igual a la NBA, se trataría de una “guerra” de negocios sin precedentes que pondría en vilo al mundo del deporte.

