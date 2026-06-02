De qué murió Rick Adelman, leyenda de la NBA

El exjugador y entrenador falleció a los 79 años, pero dejó un legado imborrable en la National Basketball Association.

Una triste noticia golpeó a la NBA. En las últimas horas se confirmó la muerte de Rick Adelman, miembro del Salón de la Fama que dejó huella por su larga trayectoria y resultados positivos como entrenador en la liga más importante de baloncesto.

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Adelman registró un total de 1.042 triunfos a lo largo de 23 temporadas, un saldo que lo posiciona entre los 10 entrenadores con más victorias en la historia de la NBA. Además, llevó a los Portland Trail Blazers a dos finales y lideró al mejor Sacramento de la historia.

De hecho, los Kings -donde Rick dirigió ocho años- se pronunciaron en redes sociales por la noticia de su fallecimiento con el mensaje: “Representó lo mejor del baloncesto de Sacramento y será recordado por la forma en que inspiró a quienes lo rodeaban”.

Rick Adelman junto a Jason Williams en Sacramento (Getty Images)

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¿De qué murió Rick Adelman?

Hasta el momento, ni su familia ni las asociaciones oficiales de la NBA han hecho pública la causa exacta de su fallecimiento. Los comunicados se han limitado a anunciar su deceso y a expresar sus condolencias.

Es importante no confundirse con la causa del deceso de su hijo, R.J. Adelman, quien también fue entrenador asistente en la NBA y trabajó con él. R.J falleció trágicamente a los 44 años tras ser atropellado por un vehículo en Houston.

En síntesis

Rick Adelman , miembro del Salón de la Fama de la NBA, ha fallecido.

, miembro del Salón de la Fama de la NBA, ha fallecido. 1.042 triunfos acumuló el entrenador durante sus 23 temporadas en la liga.

acumuló el entrenador durante sus 23 temporadas en la liga. La causa del deceso no ha sido revelada por su familia ni la NBA.