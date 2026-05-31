Finales de la NBA: cuándo y dónde se juega la serie de San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Se definió el cronograma exacto que afrontará la definición de la liga de baloncesto más importante del mundo.

Ahora sí, quedó todo definido. Este sábado se terminó una serie dramática entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder que le permitió a los de Texas avanzar a las Finales de la NBA, instancia en la que ya esperaban los New York Knicks que había resuelto su pase sin mayores complicaciones. A continuación, repasa los detalles de una definición de campeonato que promete ser histórica.

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Se trata de dos equipos que llegan con hambre de victoria. El último anillo de los Spurs data del 2014, mientras que en la Gran Manzana no se adueñan del éxito desde 1973. En ese sentido, se esperan grandes emociones en la duela, por lo que nadie se quiere perder lo que sucederá a partir de la próxima semana.

Cuándo comienzan las Finales de la NBA

La serie que será al mejor de siete juegos comenzará el próximo miércoles 3 de junio a las 18:30hs del Centro de México en casa de Knicks. Los dos primeros encuentros se llevarán a cabo en Texas, mientras que luego la serie se trasladará hacia Nueva York, lo que significa que si la historia llega hasta su encuentro cúlmine, se definirá en casa de San Antonio.

Vale destacar que el orden de los juegos está programado de la siguiente manera:

Juego 1: miércoles 3 de junio (en Texas)

Juego 2: viernes 5 (en Texas)

Juego 3: lunes 8 (En Nueva York)

Juego 4: miércoles 10 (En Nueva York)

Juego 5 (en caso de ser necesario): sábado 13 (en Texas)

Juego 6 (en caso de ser necesario): martes 16 (En Nueva York)

Juego 7 (en caso de ser necesario): viernes 19 (en Texas)

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San Antonio buscará terminar de darle forma a un proyecto que se inició a base de jóvenes promesas, lideradas por la figura de Victor Wembanyama. Por el lado de Knicks, la ilusión es colocarle la cereza al pastel tras apostar a jugadores de renombre y estrellas de la liga que llegaron al equipo para esto. Lo mejor está por venir.

En síntesis