Desde el entorno de LeBron James, le enviaron este mensaje a Warriors por intentar un traspaso con Lakers

Es un viejo anhelo que tienen ganas de cumplir. Ante la duda que hay sobre la continuidad de LeBron James en los Lakers durante y después de la temporada NBA 2025-26, llegó un contundente mensaje desde el entorno de ‘El Rey’ para Warriors por intentar un traspaso.

No es la primera vez que lo hacen. Golden State Warriors ya intentó ir por LeBron durante la temporada 2023-24, pero la respuesta, por ese entonces, fue que ni Los Angeles Lakers, ni LeBron James estaban interesados en un intercambio bomba. Ahí no paró la insistencia de los ‘Dubs’.

Jake Fischer, periodista del boletín de noticias ‘The Stein Line’, informó que los “Warriors han llamado a los Lakers en múltiples ocasiones en los últimos 18 meses para ver si hay alguna ruta comercial para emparejar a James con Stephen Curry”. Ya hubo una reacción desde el entorno de LeBron.

Con la oportunidad de ganar $52.6 millones de dólares si hacía uso de la opción jugador que tenía para jugar una temporada más en Los Angeles Lakers, LeBron James limitó las posibilidades de ser intercambiado. Por ese motivo, llegó un mensaje a Golden State Warriors que complica el traspaso que sacudiría a toda la NBA.

El mensaje que le enviaron a Warriors desde el entorno de LeBron James

LeBron suena para llegar a Warriors en un traspaso bomba. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

“Ha habido silencio desde que James, a través de su agente Rich Paul, intentó generar inquietud en los Lakers inmediatamente después de ejercer su opción de jugador de $52.6 millones de dólares para esta temporada. El máximo anotador histórico y su equipo comprenden lo complicado que sería un traspaso que lo involucrara, a su edad, ganando tanto dinero, con el derecho contractual de vetar cualquier acuerdo”, informó el periodista Tim MacMahon, de ESPN.

Día y hora del primer juego entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en la NBA 2025-26

Luego de que la temporada NBA 2025-26 inicie el martes 21 octubre con el juego Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder a las 19:30 ET, se dará el primer juego entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors de la próxima temporada a partir de las 22:00 ET.

