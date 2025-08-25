Un nuevo refuerzo para LeBron y Doncic: El anuncio de Lakers que sorprendió a todos en la NBA

Cuando parecía que el plantel de los Lakers para la temporada 2025-26 no iba a tener la llegada de otro hombre grande, el equipo de Los Ángeles sorprendió a toda la NBA, y anunció un nuevo refuerzo para LeBron James y Luka Doncic.

Publicidad

Publicidad

Desde el 2 de febrero de 2025, cuando se anunció la llegada de Doncic y la salida de Anthony Davis en Los Angeles Lakers, el equipo que, hasta por ese entonces lideraba LeBron, pasó a tener un gran vacío en la posición de pívot. No había quién marcara diferencia como AD.

Esto se notó en los NBA Playoffs 2025. Los Lakers quedaron eliminados en la primera ronda con tan solo una victoria contra Minnesota Timberwolves y una de las prioridades para la temporada 2025-26 era firmar a un hombre grande que marcara diferencia en ataque y defensa.

Con la llegada de DeAndre Ayton, el único jugador en la historia de la NBA con un promedio de al menos 15 puntos y una efectividad del 60 por ciento en los Playoffs, los Lakers no se conformaron y también trajeron de regreso a Jaxson Hayes y firmaron a Christian Koloko en un contrato doble vía. ¿Faltaba otro refuerzo más para la posición de pívot? ¡Sí!

Publicidad

Publicidad

Lakers anunció un refuerzo sorpresa para LeBron James y Luka Doncic

Kylor Kelley (der.) es nuevo refuerzo de Lakers. (Foto: Getty Images)

“Los Angeles Lakers han fichado al pívot Kylor Kelley. Kelley participó en 11 partidos de la NBA (dos como titular) la temporada pasada con New Orleans Pelicans y Dallas Mavericks, promediando 3.1 puntos y 3.5 rebotes en 11 minutos. En su primer partido como titular en la NBA con los Mavericks el 2 de febrero en Cleveland, Kelley registró un doble-doble de 12 puntos y 11 rebotes, además de una asistencia y un tapón”, fue parte del comunicado que publicó el equipo californiano.

ver también Dennis Rodman y la explicación perfecta a por qué LeBron James no es como Michael Jordan: “Camión de basura”

El debut de Los Angeles Lakers en la NBA 2025-26 es contra este equipo

Kylor Kelley, quien intentará ganarse un cupo en el plantel de los Lakers porque firmó un contrato ‘Exhibit 10’, podría estar en el primer juego de la temporada NBA 2025-26 de LeBron James, Luka Doncic y compañía contra Golden State Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET.

Publicidad

Publicidad