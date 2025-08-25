Golden State Warriors no pierde la ilusión. Los de San Francisco mantienen la base con Steve Kerr en el banquillo y Stephen Curry dentro de la duela como el máximo referente que tuvo el equipo en toda su historia. En ese contexto, lo que desean en La Bahía es tener un último empujón que les permita llegar a pelear por un anillo más antes de cerrar la página más dorada de la institución.

Publicidad

Publicidad

ver también Dennis Rodman y la explicación perfecta a por qué LeBron James no es como Michael Jordan: “Camión de basura”

Para conseguir esto, la clave son los jugadores que puedan llegar a reforzar el roster. A pesar de no haber firmado a nadie hasta el momento y mantener a la mayoría de los protagonistas que culminaron la campaña pasada, lo cierto es que se han confirmado acuerdos verbales que con Al Horford y De’Anthony Melton. Además, en las últimas horas se sumó una alternativa que podría ser de mucha utilidad.

Warriors sabe lo que busca en el mercado

Warriors busca volver a fortalecer la que supo ser su arma principal: el tiro de tres puntos. Durante una buena cantidad de temporadas, Golden State superaba a sus rivales con la larga distancia, algo que fue desapareciendo con el correr del tiempo. Esa es la búsqueda principal de la directiva que se encontró con una gran oportunidad que no dejarían pasar.

El nombre que apareció sobre la mesa es el de Cody Martin. El tirador que disputó la última temporada con Phoenix, abandonó los Charlotte Hornets luego de más de cinco años y fue traspasado a Suns, pero en Arizona es prescindible, por lo que el alero de 29 años está buscando un nuevo rumbo para continuar con su carrera.

Publicidad

Publicidad

Cody Martin estaría en la mira de Warriors para reforzar a Golden State. (GETTY IMAGES)

“Hemos informado previamente que Seth Curry y Malcolm Brogdon son candidatos para un puesto en el roster de los Warriors una vez que se resuelva la situación de Kuminga. Otra opción en la lista de objetivos para la banca de los Warriors, según fuentes, es Cody Martin”, informó el periodista especializado Jake Fischer.

ver también Se filtraron los dos jugadores de Warriors que Lakers no recibiría para que LeBron juegue con Curry

Tal como expresó Fischer, Warriors tiene varios frentes abiertos para terminar de conformar su roster y reforzarlo, aunque el caso de Martin podría significar el hecho de contratar a un jugador sin un salario exorbitado y con un rendimiento que puede ser de mucho aporte en Golden State. Todo por definirse.

Publicidad