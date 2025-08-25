Es tendencia:
La estrella de la NBA que le ofrecieron a Golden State Warriors: “Serían campeones”

Un veterano de la liga manifestó que en San Francisco necesitan un cambio de que podría llegar para renovar la ilusión.

Por Lucas Lescano

En tiempos de traspasos y fichajes inesperados en la NBA, todos se permiten soñar con un golpe en la mesa que les permita formar un equipo competitivo capaz de pelear por el anillo de la liga. Los Golden State Warriors están en ese camino y en las últimas horas les llegó una propuesta que sería más que interesante en caso de concretarse.

Patrick Beverly conoce de sobra la liga. El base ha demostrado una vigencia muy importante a lo largo de su carrera, hecho que le permitió ganarse el respeto de muchos para que sus opiniones sean escuchadas. En ese contexto, Pat se animó a analizar a los Warriors y lanzar una contundente predicción sobre lo que sucedería si en San Francisco contrataran una figura más.

Un fichaje que sería inesperado para Warriors

El roster de Warriors tiene como figuras más destacadas a Stephen Curry y Jimmy Butler, más el siempre presente Draymond Green. Sin embargo, Beverly expresó que los Warriors podrían sustituir la baja sensible de Klay Thompson que aún no pudieron reemplazar en La Bahía con la figura estelar de Paul George.

Paul George es el elegido por Patrick Beverly para reforzar a Golden State Warriors. (GETTY IMAGES)

Paul George es el elegido por Patrick Beverly para reforzar a Golden State Warriors. (GETTY IMAGES)

Si pones a Paul George, en el papel de Klay Thompson, jugando con Curry y Draymond, creo que los Warriors, probablemente, ganarían más campeonatos“, sostuvo Pat sobre lo importante que sería la llega del actual jugador de Los Angeles Clippers a San Francisco.

George llegó a Philadephia 76ers con la intención de conformar un tridente ganador con Joel Embiid y Tyrese Maxey, pero las lesiones y múltiples complicaciones no los han dejado brillar. En ese sentido, Beverly manifestó que Paul sería de gran ayuda Warriors, al punto de sumar muchas posibilidades de transformarse en campeones.

