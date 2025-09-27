Los Warriors anunciaron el primer refuerzo para Curry y Butler que nadie esperaba en la NBA

La nueva temporada de la NBA está a la vuelta de la esquina y Golden State Warriors sigue sin resolver la situación de Jonathan Kuminga. La franquicia y el jugador todavía no se ponen de acuerdo contractualmente y toda esta novela continúa perjudicando a los Warriors, ya que les impide incorporar a gusto y placer.

En este contexto, los refuerzos siguen sin aparecer en San Francisco, aunque en las últimas horas se confirmó el arribo de una cara nueva a la estructura que lideran Stephen Curry y Jimmy Butler en la cancha. Puntualmente, Golden State anunció la inesperada incorporación de un nuevo asistente para el entrenador Steve Kerr.

“Nicholas Kerr ha sido ascendido a asistente de entrenador luego de dos temporadas como entrenador de los Santa Cruz Warriors. Kerr anteriormente se desempeñó como asistente en Santa Cruz después de tres años con Golden State en video y desarrollo de jugadores. Antes de unirse a Golden State, Kerr trabajó para los San Antonio Spurs como asistente de aseguramiento de calidad”, informaron los Warriors este sábado a través de un comunicado.

Nick es nada más y nada menos que el hijo de Steve Kerr. Tras intentar sin éxito brillar como jugador, siguió ligado al baloncesto desde otro lugar y comenzó a trabajar en la NBA de la mano de los San Antonio Spurs. No obstante, su arribo a Golden State como asistente provocó algunos comentarios negativos entre los seguidores de los Warriors.

¿Cuándo debuta Golden State Warriors en la Temporada Regular?

Los Warriors tienen cinco partidos de la Preseason por delante a partir del 5 de octubre. Sin embargo, el estreno de la franquicia de San Francisco en la Temporada Regular de la NBA 2025-26 será el 21 de octubre contra Los Angeles Lakers en el Staples Center.

