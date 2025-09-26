El mejor equipo de la historia del baloncesto según Scottie Pippen: “Son leyendas”

Si hablamos de leyendas de la NBA, nadie pone en duda que Scottie Pippen es una de ellas. El histórico alero fue uno de los jugadores más importantes en aquellos Chicago Bulls liderados por Michael Jordan y también formó parte del Dream Team de Estados Unidos que arrasó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Precisamente Pippen regresó a España esta semana y pasó por el programa ‘El Larguero’, de la Cadena SER. Allí brindó una extensa entrevista en la que respondió una serie de preguntas. En este contexto, a Pippen le consultaron por el mejor equipo en la historia del baloncesto y no dudó.

“Yo diría que el Dream Team. Si echamos un vistazo a la situación actual, solo hay un equipo en el Salón de la Fama y fue nuestro primer equipo, con jugadores increíbles. Creo que es el mejor del historia, simplemente porque teníamos muy buenos jugadores que marcaron historia en la NBA, son leyendas“, contestó ‘Pip’.

Publicidad

Publicidad

El Dream Team de 1992 (Foto: NBA)

“Tener la oportunidad de globalizar lo que podían hacer como jugadores nos ayuda mucho a seguir teniendo grandes jugadores en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Es un gran honor haber sido parte del Dream Team, sin dudas”, completó más adelante el exjugador.

¿Quién hubiera ganado entre Chicago Bulls y el Dream Team del ’92?

En otro momento de la entrevista, Pippen admitió que ganar un campeonato de la NBA es mucho más complicado que ganar unos Juegos Olímpicos. Fue entonces que Manu Carreño le preguntó qué equipo ganaría entre los mejores Chicago Bulls y el Dream Team de Estados Unidos de los Juegos Olímpicos de 1992. “Teníamos gran talento en los dos lados, pero el Dream Team no tiene comparación”, fue la respuesta de Scottie.

Publicidad

Publicidad

ver también Scottie Pippen lanza dardo a Michael Jordan a la hora de elegir a su GOAT de la NBA

Las estrellas que conformaron el Dream Team de USA en los Juegos Olímpicos de 1992?

Michael Jordan

Magic Johnson

Larry Bird

Charles Barkley

Karl Malone

Scottie Pippen

Patrick Ewing

David Robinson

John Stockton

Clyde Drexler

Chris Mullin

Christian Laettner

La entrevista completa de Scottie Pippen en El Larguero