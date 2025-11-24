Los Angeles Lakers despiden a un compañero de LeBron y Doncic para firmar a este refuerzo

Lejos de conformarse con el buen inicio de temporada en la NBA 2025-26 que los tiene como uno de los tres mejores equipos de la Conferencia Oeste, los Lakers sorprendieron en la jornada del 24 de noviembre al despedir a un compañero de LeBron James y Luka Doncic para firmar un nuevo refuerzo.

Con una marca de 12 victorias y tan solo cuatro derrotas en los primeros 16 partidos de la temporada 2025-26 pocos han sido los asteriscos en el nivel de Los Angeles Lakers. Uno de ellos es la profundidad que tienen en la posición de pívot.

DeAndre Ayton no ha desentonado y promedia por juego 15.5 puntos y 8.4 rebotes en la presente campaña. Sin embargo, a la hora de encontrar un buen sustituto, los nombres de Jaxon Hayes, Maxi Kleber y Christian Koloko, no han dado la talla. Uno de ellos fue despedido por los Lakers

El compañero de LeBron James y Luka Doncic que fue despedido por los Lakers

Christian Koloko fue despedido por Los Angeles Lakers. (Foto: Getty Images)

Poco pudo jugar… LeBron James y Luka Doncic no contarán más con el centro Christian Koloko, ya que Los Angeles Lakers decidieron despedirlo después de no anotar puntos en los dos juegos en los que vio acción con un promedio de 3 minutos en cancha. ¿El motivo? El equipo californiano necesitaba un espacio en su roster para firmar al nuevo refuerzo del equipo con un contrato doble vía que le permitirá tenerlo activo en el roster por 40 juegos.

Este es el nuevo refuerzo de Los Angeles Lakers en la NBA 2025-26

Drew Timme es nuevo jugador de Los Angeles Lakers. (Foto: Getty Images)

“Los Angeles Lakers firmarán al pívot Drew Timme con un contrato bidireccional de la NBA procedente de su equipo de South Bay, según informaron a ESPN los agentes Deddrick Faison y Rich Gray. Timme jugó para los Nets hasta el final de la temporada pasada y luego se unió a la G-League de los Lakers, donde promedió 25.5 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias“, publicó el periodista Shams Charania.

