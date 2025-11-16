Es tendencia:
El récord de LeBron James que no tiene Michael Jordan que alcanzó Russell Westbrook

El Brodie se está despidiendo a lo grande de la NBA, encargándose de dejar una huella imborrable.

Por Lucas Lescano

Russell Westbrook se unió a LeBron James en una selecta lista.
© GETTY IMAGESRussell Westbrook se unió a LeBron James en una selecta lista.

Russell Westbrook vivió una noche especial con los Sacramento Kings, una que lo volvió a colocar entre los nombres más grandes de la NBA. El veterano guardia, que atraviesa su primera temporada en Sacramento, volvió a ser titular y dejó una marca que rápidamente dio la vuelta en el mundo del básquet, incluso en medio del difícil arranque del equipo.

Russell Westbrook hace historia en la NBA

La verdadera noticia llegó luego del partido ante los Minnesota Timberwolves de este viernes, cuando Westbrook se convirtió en el segundo jugador en la historia en superar los 25.000 puntos y 10.000 asistencias, un club que hasta ahora integraba únicamente su excompañero LeBron James.

Además, esa misma noche Westbrook alcanzó otro logro de peso: se transformó en el octavo jugador en llegar a las 10.000 asistencias, uniéndose a nombres históricos como Magic Johnson, Jason Kidd, John Stockton, Chris Paul y el propio James. Una lista que refleja lo que ha sido siempre su identidad como jugador: intenso, agresivo, pero también generoso con la pelota.

El contexto, eso sí, no fue del todo ideal. A pesar del récord, Sacramento cayó 124-110 ante Minnesota, profundizando su mal inicio de temporada con un récord de 3-10. Un contraste que evidencia cómo, más allá del logro individual, el equipo enfrenta un tramo complejo en el que no logra consolidarse ni encontrar regularidad.

Aun así, Westbrook ha sido uno de los puntos más altos en medio de las dificultades. En su campaña debut con los Kings, promedia 14.4 puntos, 6.5 rebotes y 6.4 asistencias, números que no solo explican su vigencia, sino también la importancia que está teniendo en un conjunto que necesita de su experiencia para levantar cabeza y evitar que la temporada se les escape demasiado pronto.

Fuera de serie: el video de Stephen Curry contra San Antonio Spurs que supera las 2 millones de visualizaciones

En síntesis

  • Russell Westbrook se convirtió en el segundo jugador con 25.000 puntos y 10.000 asistencias.
  • El único otro miembro de ese club es su excompañero LeBron James.
  • Westbrook se unió a Magic Johnson y John Stockton como el octavo jugador con 10.000 asistencias.
lucas lescano
Lucas Lescano
