Luego de romper un contrato de mil millones de dólares, Curry le mando un mensaje a Jordan para que lo firme.

En el mundo de la NBA hay un agente libre que nadie esperaba. En plena temporada 2025-26 se conoció que Stephen Curry pasó a ser agente libre en cuanto a patrocinio de zapatillas y no tardó en enviarle un firme mensaje a Michael Jordan para que lo firme.

Publicidad

Publicidad

Curry había dejado a Nike para firmar con Under Armour en 2013. Desde aquel entonces, la estrella de Golden State Warriors empezó a construir un legado en la NBA que lo hizo firmar un contrato en 2022 que muy pocos se hubieran atrevido a romper. ¿Jordan está en el horizonte?

El 14 de noviembre, Stephen Curry confirmó que había llegado a un acuerdo con Under Armour para romper el contrato de por vida que habían firmado por mil millones de dólares. “Under Armour creyó en mí desde temprano y me dio el espacio para construir algo mucho más grande e impactante que un simple zapato. Siempre estaré agradecido por eso”, señaló ‘El Chef’.

El mensaje que Curry le envió a Jordan para que lo firme en la NBA

En la previa a la victoria de Golden State Warriors contra Utah Jazz del 24 de noviembre, Curry apareció con unas zapatillas Air Jordan 12 ‘Juego de la gripe’ y en el calentamiento redobló la apuesta y salió con unas zapatillas Air Jordan 14 ‘Último tiro’. El contundente mensaje a Michael Jordan y la famosa marca que tiene la leyenda de Chicago Bulls está sobre la mesa…

Publicidad

Publicidad

Curry apareció con unas zapatillas de la marca de Jordan. (Foto: X / @NickDePaula)

ver también Golden State Warriors, cerca de hacer este traspaso por el hombre grande que necesitan Curry y Butler

¿Qué pasará con la marca propia de Stephen Curry?

Según informó el periodista Anthony Slater, de ESPN, la marca de Curry seguirá operando por su cuenta y durante el 2026 se continuarán lanzando sus modelos exclusivos de zapatillas a pesar de haber terminado el contrato con Under Armour.

Encuesta¿Cuál fue la primera marca que usó Stephen Curry en la NBA? ¿Cuál fue la primera marca que usó Stephen Curry en la NBA? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis