Luego de romper un contrato de mil millones de dólares, Curry le mando un mensaje a Jordan para que lo firme

Stephen Curry sorprendió al revelar un guiño directo a Michael Jordan tras quedar libre del contrato más millonario de su carrera.

Por Julio Montenegro

En el mundo de la NBA hay un agente libre que nadie esperaba. En plena temporada 2025-26 se conoció que Stephen Curry pasó a ser agente libre en cuanto a patrocinio de zapatillas y no tardó en enviarle un firme mensaje a Michael Jordan para que lo firme.

Curry había dejado a Nike para firmar con Under Armour en 2013. Desde aquel entonces, la estrella de Golden State Warriors empezó a construir un legado en la NBA que lo hizo firmar un contrato en 2022 que muy pocos se hubieran atrevido a romper. ¿Jordan está en el horizonte?

El 14 de noviembre, Stephen Curry confirmó que había llegado a un acuerdo con Under Armour para romper el contrato de por vida que habían firmado por mil millones de dólares. “Under Armour creyó en mí desde temprano y me dio el espacio para construir algo mucho más grande e impactante que un simple zapato. Siempre estaré agradecido por eso”, señaló ‘El Chef’.

El mensaje que Curry le envió a Jordan para que lo firme en la NBA

En la previa a la victoria de Golden State Warriors contra Utah Jazz del 24 de noviembre, Curry apareció con unas zapatillas Air Jordan 12 ‘Juego de la gripe’ y en el calentamiento redobló la apuesta y salió con unas zapatillas Air Jordan 14 ‘Último tiro’. El contundente mensaje a Michael Jordan y la famosa marca que tiene la leyenda de Chicago Bulls está sobre la mesa…

Curry apareció con unas zapatillas de la marca de Jordan. (Foto: X / @NickDePaula)

Golden State Warriors, cerca de hacer este traspaso por el hombre grande que necesitan Curry y Butler

¿Qué pasará con la marca propia de Stephen Curry?

Según informó el periodista Anthony Slater, de ESPN, la marca de Curry seguirá operando por su cuenta y durante el 2026 se continuarán lanzando sus modelos exclusivos de zapatillas a pesar de haber terminado el contrato con Under Armour.

En síntesis

  • Stephen Curry terminó su contrato de patrocinio de zapatillas con Under Armour el 14 de noviembre.
  • El acuerdo roto de Stephen Curry y Under Armour, firmado en 2022, era por la suma de mil millones de dólares.
  • Curry usó zapatillas Air Jordan 12 y Air Jordan 14 en la previa y calentamiento del 24 de noviembre.
julio montenegro
Julio Montenegro
