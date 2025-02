Era el segundo juego de Luka Doncic en Los Angeles Lakers y las expectativas seguían creciendo por ver las cosas que podía hacer con LeBron James. Sin embargo, perdieron contra uno de los peores equipos de la temporada NBA 2024-25, y el base esloveno ya tuvo algo que decir al respecto.

Publicidad

Publicidad

Doncic se estaba recuperando de una lesión en la pantorrilla izquierda que sufrió el 25 de diciembre de 2024 y volvió a jugar casi dos meses después. Ahora, como estrella de los Lakers tuvo que enfrentar al mismo rival en menos de 72 horas, y eso tuvo su costo.

El debut de Luka Doncic fue con 14 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en la victoria de Los Angeles Lakers contra Utah Jazz por 132 a 113. Esto agudizó la situación de un equipo que tiene la segunda peor marca de la Conferencia Oeste y la tercera más baja de toda la NBA.

Los Lakers tomaron un vuelo a Utah y volvieron a enfrentar al Jazz en la jornada NBA del 12 de febrero. En esta ocasión, la historia tuvo otro final y el nivel de Doncic no mejoró respecto al primer partido con el equipo Los Ángeles. Incluso, estuvo a una falta de ser expulsado del juego.

Publicidad

Publicidad

Las palabras de Doncic después de perder contra uno de los peores equipos de la NBA

Luka Doncic en Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers.

Luego de registrar 16 puntos, cuatro rebotes y el mismo número de asistencias en la derrota de Loa Angeles Lakers contra Utah Jazz por 131 a 119, Luka Doncic dijo que “creo que podemos llegar lejos. Obviamente, hoy (12 de febrero) me sentí un poco oxidado, dos juegos desde mi lesión. Perdidas, fallando tiros libres. Entonces, tengo que jugar mejor. Encaramos este descanso (por el Juego de Estrellas), entonces tenemos que descansar. Para mí es más descanso mental que cualquier otra cosa, pero aun así tenemos que trabajar más allá de este descanso. No puedo esperar para volver a jugar“.

ver también Llegó a más de 3.8 millones de reproducciones: Así recibieron al dueño de Mavericks tras el traspaso de Doncic

¿Cuándo vuelve a jugar Luka Doncic con Los Angeles Lakers?

Al perderse 22 juegos, Doncic no alcanzó los votos para ser titular o suplente en el NBA All-Star Game 2025 que será este domingo 16 de febrero a las 20:20 ET. Dicho esto, el base esloveno volverá a jugar con los Lakers en el juego contra Charlotte Hornets del miércoles 19 de febrero a las 20:00 ET.

Publicidad

Publicidad