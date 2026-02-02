Es tendencia:
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 4 del Clausura 2026

El detalle de la tabla de participación de menores en en el torneo de la Primera División de México tras una nueva jornada.

Por Agustín Zabaleta

La tabla de participación de menores en el Clausura 2026 de la Liga MX
© Getty ImagesLa tabla de participación de menores en el Clausura 2026 de la Liga MX

Pasó la Jornada 4del Clausura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones mantiene algunas sorpresas. El único líder del torneo es Chivas, que ganó sus cuatro partidos bajo la conducción de Gabriel Milito y se perfila como un animados del certamen.

Por detrás aparecen dos equipos con 8 puntos: Cruz Azul y otro equipo de Gudalajara, Atlas, que tuvo un enorme comienzo de año al igual que el vecino de la ciudad. Pumas UNAM y Xolos también sorprenden con su inicio del 2026. En contrapartida, América ganó por fin su primer partido del año.

Más allá de los resultados, uno de los temas que empieza a tomar protagonismo desde temprano es la Regla de Menores. Esta normativa exige que los clubes acumulen 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años, con el objetivo de potenciar el desarrollo de jóvenes talentos y reforzar el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.

Mazatlán es el equipo que más cerca está de cumplir la Regla de Menores de la Liga MX. [Foto: Getty Images]

No cumplir con esta regla puede traer consecuencias importantes, que van desde multas económicas hasta castigos deportivos. Por eso, muchos equipos comenzaron a administrar desde ahora los minutos de sus juveniles para no llegar complicados al cierre del Clausura 2026.

Por el momento, ningún club cumplió todavía con los minutos reglamentarios, aunque varios ya dieron un paso importante y encabezan la tabla de acumulación. A continuación, así marcha la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 4.

Tabla de la regla de menores – Clausura 2026 – Jornada 4

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate entre Pachuca y Querétaro

ClubMenores alineadosMinutos acumuladosMinutos al reglamentoMinutos por cumplir
Mazatlán101083868302
Chivas61035895275
Puebla61015844326
Pachuca7780648522
Necaxa6592547623
Atlético San Luis4542542628
Juárez2538538632
Pumas UNAM4526526644
Querétaro3493493677
Rayados4487487683
León2385385785
Toluca4362362808
Tigres UANL3334334836
Cruz Azul6328328842
Atlas2285285885
Xolos2262262908
Santos Laguna4203203967
América21451451025
En síntesis

  • La Regla de Menores exige que los clubes sumen 1,170 minutos con jugadores menores de 22 años.
  • Chivas lidera el torneo tras ganar sus cuatro partidos bajo la dirección de Gabriel Milito.
  • América obtuvo su primer triunfo del año en la Jornada 4 del Clausura 2026.
Agustín Zabaleta
