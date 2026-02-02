Pasó la Jornada 4del Clausura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones mantiene algunas sorpresas. El único líder del torneo es Chivas, que ganó sus cuatro partidos bajo la conducción de Gabriel Milito y se perfila como un animados del certamen.

Por detrás aparecen dos equipos con 8 puntos: Cruz Azul y otro equipo de Gudalajara, Atlas, que tuvo un enorme comienzo de año al igual que el vecino de la ciudad. Pumas UNAM y Xolos también sorprenden con su inicio del 2026. En contrapartida, América ganó por fin su primer partido del año.

Más allá de los resultados, uno de los temas que empieza a tomar protagonismo desde temprano es la Regla de Menores. Esta normativa exige que los clubes acumulen 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años, con el objetivo de potenciar el desarrollo de jóvenes talentos y reforzar el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.

Mazatlán es el equipo que más cerca está de cumplir la Regla de Menores de la Liga MX. [Foto: Getty Images]

No cumplir con esta regla puede traer consecuencias importantes, que van desde multas económicas hasta castigos deportivos. Por eso, muchos equipos comenzaron a administrar desde ahora los minutos de sus juveniles para no llegar complicados al cierre del Clausura 2026.

Por el momento, ningún club cumplió todavía con los minutos reglamentarios, aunque varios ya dieron un paso importante y encabezan la tabla de acumulación. A continuación, así marcha la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 4.

Tabla de la regla de menores – Clausura 2026 – Jornada 4

Club Menores alineados Minutos acumulados Minutos al reglamento Minutos por cumplir Mazatlán 10 1083 868 302 Chivas 6 1035 895 275 Puebla 6 1015 844 326 Pachuca 7 780 648 522 Necaxa 6 592 547 623 Atlético San Luis 4 542 542 628 Juárez 2 538 538 632 Pumas UNAM 4 526 526 644 Querétaro 3 493 493 677 Rayados 4 487 487 683 León 2 385 385 785 Toluca 4 362 362 808 Tigres UANL 3 334 334 836 Cruz Azul 6 328 328 842 Atlas 2 285 285 885 Xolos 2 262 262 908 Santos Laguna 4 203 203 967 América 2 145 145 1025

En síntesis