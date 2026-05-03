Joel Embiid: entre el riesgo de vida y la gloria con los 76ers en la NBA

Existen ocasiones en las que el cuerpo dice basta, pero el corazón y el orgullo tienen algo más para decir. Si alguien no da fe de esto, entonces que se lo pregunte a Joel Embiid. Si los Philadelphia 76ers remontaron una serie ante Boston Celtics en la que estaban abajo 3-1 fue por el regreso milagroso del pívot que lidera un proyecto que se ilusiona con hacer historia en la NBA.

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Para poner en contexto a todo lo emotivo que rodea a Embiid hay que decir que las lesiones y cuestiones de salud jamás lo favorecieron. Joel es de esos jugadores aclamados por su enorme talento, pero cuestionados por la gran inconsistencia que presentan dentro de la duela. Sin embargo, en las dos últimas temporadas fue afectado por cuestiones incontrolables que lo llevaron al límite, a jugar arriesgando todo, aún cuando la recomendación médica le pedía que no lo hiciera.

Las dos afecciones que complicaron la carrera de Embiid en la NBA

En 2024, Embiid sufrió parálisis de Bell, una condición neurológica que causa debilidad o imposibilidad repentina en los músculos de un lado de la cara. En el caso del JoJo, afectó el lado izquierdo de su rostro, incluyendo su boca y su ojo. De hecho, la parálisis le provocaba visión borrosa y sequedad extrema en los ojos, lo que lo obligó a usar gotas constantemente y gafas de sol durante las conferencias de prensa para ocultar que no podía cerrar el párpado.

Sin embargo, su liderazgo le permitió llegar a convertir 50 puntos en el juego 3 la primera ronda ante New York Knicks. Finalmente, terminaron cayendo eliminados ante el equipo de la Gran Manzana y las ilusiones se pospusieron. 2025 fue el año en el que más críticas se llevó en Embiid, porque su recuperación física no llegó a cumplir y la campaña se terminó en semifinales de Conferencia.

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Ahora bien, como si a esta historia le faltara un capítulo más de épica apareció la apendicitis. A principios de abril, le detectaron una afección que le requirió una operación de urgencia para dejar atrás una nueva preocupación con el claro diagnóstico de tener que permanecer sin realizar actividad física de alto rendimiento entre 4 y 6 semanas. Claro está que Embiid no hizo caso a la recomendación.

JOEL EMBIID TONIGHT:



34 POINTS

12 REBOUNDS

6 ASSISTS



WARRIOR pic.twitter.com/44daOYEahR — NBACentral (@TheDunkCentral) May 3, 2026

Tan solo 17 días después de la operación, Joel reapareció en las duelas el 26 de abril para disputar el juego 4 de la serie ante Boston de primera ronda. A pesar de que ese día su actuación no le permitió darle una victoria a su equipo, a partir de allí ganaron tres encuentros de manera consecutiva con su figura como la más destacada con un promedio de 28,6 puntos en esos encuentros vitales y firmando un doble-doble en dos de ellos.

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Ahora, 76ers mantiene la ilusión intacta. Embiid está jugando con el riesgo de recibir un golpe que le abra la cicatriz y complique su salud. Las semifinales del Este serán salvajes. La llave ante Knicks comienza este lunes en New York con la expectativa de entregar un espectáculo acorde a lo que se está viviendo en las canchas. ¿Hasta dónde llegarán Embiid y su heroísmo?

En síntesis