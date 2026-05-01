Mientras LeBron James gana 52.6 millones en Lakers, este es el salario de Kevin Durant en Houston Rockets

Los Playoffs 2026 de la NBA nos regalaron un cruce de leyendas en la Ronda 1 de la Conferencia Oeste: LeBron James vs. Kevin Durant. Ambas estrellas veteranas quedaron emparejadas una vez más en sus carreras, este vez en Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets.

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Por desgracia para los fanáticos, KD solamente disputó uno de los cinco encuentros por lesión y también se perderá el Juego 6, pero James sí disputó todos los partidos y fue figura de Lakers. Ahora bien, más allá de lo deportivo, hay otra competencia entre LeBron y Durant: la de salarios.

LeBron James marca a Kevin Durant en el Juego 2 de los Playoffs 2026 de la NBA (Getty Images)

¿Quién gana más entre LeBron James y Kevin Durant?

Estamos hablando de dos de los mejores pagos en la historia de la NBA. Por un lado, LeBron James tiene garantizado un salario de $52.6 millones de dólares con Los Angeles Lakers, según ESPN. Esta cifra corresponde a la opción de jugador que ejerció para continuar con la franquicia, marcando su temporada número 23 en la NBA.

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Kevin Durant, por su parte, tiene un sueldo garantizado de $54.7 millones de dólares con los Houston Rockets. KD firmó una extensión de contrato por dos años y $90 millones tras su llegada a la franquicia de Texas.

¿A qué hora es el Juego 6 entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers?

El Juego 6 entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers por la Ronda 1 de los Playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA 2026 comenzará a las 19:30 hs (CDMX). Si Lakers gana, clasifica a la siguiente ronda. Sin embargo, si los Rockets salen victoriosos, forzarán el Juego 7.

En síntesis

Kevin Durant percibe un salario garantizado de $54.7 millones de dólares con Houston Rockets.

percibe un salario garantizado de de dólares con Houston Rockets. LeBron James tiene un sueldo de $52.6 millones en su temporada 23 con Lakers.

tiene un sueldo de en su temporada 23 con Lakers. El Juego 6 de la serie de Playoffs 2026 iniciará a las 19:30 hs (CDMX).