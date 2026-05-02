¿Por qué no juega Jayson Tatum en Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers por los Playoffs de la NBA 2025-26?

En el marco del Juego 7 de la Primera Ronda de los Playoffs de la Conferencia Este de la NBA 2025-26, Boston Celtics y Philadelphia 76ers se enfrentan este sábado 2 de mayo desde las 17:30 horas (Ciudad de México) en el TD Garden de la ciudad de Boston.

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Para este partido, el entrenador Joe Mazzulla no contará con un jugador que es una pieza clave. La estrella norteamericana Jayson Tatum no será de la partida a raíz de, según informó el propio equipo a través de un posteo en ‘X’, una lesión en su rodilla izquierda.

¿Quién será el reemplazo de Jayson Tatum en Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers por la NBA 2025-26?

Con esta noticia, Baylor Scheierman, pero incluso Jordan Walsh o Payton Pritchard podrían reemplazar al alero en el quinteto inicial del compromiso que definirá qué equipo se clasifica a Semifinales de la Conferencia Este.

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Injury Report Update:



Jayson Tatum – Left Knee Stiffness – OUT https://t.co/mncFbkO6lQ — Boston Celtics (@celtics) May 2, 2026

¿Cuál será el quinteto inicial de Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers por la NBA 2025-26?

Sin Jayson Tatum, el conjunto de Boston iniciaría el juego ante el equipo de Philadelphia de la siguiente manera: Derrick White (base), Jaylen Brown (escolta), Baylor Scheierman (alero), Sam Hauser (ala-pívot) y Neemias Queta (pívot).