La advertencia de LeBron a Curry y a todos los rivales de la NBA por el nivel de Los Angeles Lakers

Y un día ‘El Rey’ de la NBA regresó. Luego de perderse los 14 primeros partidos de los Lakers en la temporada 2025-26, LeBron James jugó su primera partido de la campaña. Y, como si fuera poco, llegó pisando fuerte con una advertencia a Stephen Curry y a todos los rivales de la liga por el nivel del equipo de Los Ángeles.

Sin LeBron, Los Angeles Lakers lograron un inicio de temporada que muy pocos esperaban con diez victorias y cuatro derrotas. Con Luka Doncic y Austin Reaves como grandes figuras, llegaron victorias contra Minnesota Timberwolves y Milwaukee Bucks en las cuales no partían como favoritos.

LeBron James regresó en la victoria de los Lakers por 140 a 126 puntos contra Utah Jazz del 18 de noviembre y no solo registró 11 unidades, tres rebotes y 12 asistencias, también demostró la gran confianza que tiene en lo que puede hacer con sus nuevos compañeros como DeAndre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia. Por ese motivo, no dudó y le envió una advertencia a Stephen Curry y todos los rivales de la NBA.

LeBron James y una advertencia a toda la NBA por el nivel de los Lakers

LeBron James advirtió a la NBA por el nivel de Lakers. (Foto: Getty Images)

“Lo dije después del entrenamiento de ayer (17 de noviembre). Puedo entenderme con cualquiera. Ni siquiera entiendo por qué lo cuestionaron. ¿Qué pasa con la gente ahí afuera? Puedo integrarme con cualquiera enseguida. Observando a los chicos durante los primeros 14 partidos, me preparé mentalmente para lo que hiciera falta, en cómo puedo ayudar al equipo, cómo puedo tener éxito y cómo puedo contribuir al juego de mis compañeros. Todavía consigo atraer mucha atención cuando conduzco con el balón o cuando tengo el balón, y el grandote de allá abajo (Deandre Ayton), Gabe (Vincent), Jake (LaRaVia) pudimos controlar la segunda unidad y ponernos en ventaja allá arriba”, advirtió LeBron sobre lo que puede hacer con este nivel de Los Angeles Lakers.

ver también ¿Adiós Michael Jordan? El histórico récord que rompió LeBron James en la NBA

Los elogios de LeBron a Stephen Curry que sorprendieron a toda la NBA

A pesar de que le hizo una advertencia, LeBron James no dudó en elogiar a Stephen Curry diciendo que “cuando intentas llegar a la cima, hay gente que intenta impedírtelo, y viceversa. Steph ha sido uno de esos tipos a lo largo de nuestra carrera; siempre hemos intentado alcanzar la cima y derribándonos mutuamente. Esa rivalidad se gestó durante mucho tiempo y sigue viva cada vez que jugamos uno contra el otro. Cuando llegas a cierta edad y a cierto nivel, comprendes la importancia de apreciar la grandeza y las cosas que no podrás volver a tener en mucho tiempo después de tu retiro. Puedes recordar esos momentos y no quieres desaprovechar la oportunidad de construir una relación con alguien con quien compartes, supongo, las mismas metas en la vida. Hay mucho respeto mutuo, y ahora es aún mayor simplemente porque podemos hablar por teléfono, mensajear o lo que sea”.

En síntesis