La reacción de LeBron cuando se encontró cara a cara con el jugador de Celtics que criticó a Bronny

El Juego de las Estrellas de la NBA 2025 tuvo en LeBron James al gran ausente, y no porque no haya estado presente, sino porque no pudo jugar por lesión. Sin embargo, esto no impidió que diera de qué hablar con la reacción cuando vio al jugador de Boston Celtics que criticó a su hijo Bronny.

¡A los antecedentes! Los Angeles Lakers eligieron a Bronny James con el pick 55 del Draft 2025 y el sueño se le cumplió a ‘El Rey’. El hijo mayor de LeBron empezó a sumar los primeros minutos con el uniforme del equipo californiano en la Liga de Verano y ahí llegó la crítica de un campeón con los Celtics.

En un video que llegó a más de 44.9 millones de reproducciones en X, Jaylen Brown habría dicho que “no creo que Bronny sea un profesional. Debido a su nombre, estará con los Lakers”. ¡Boom! Estalló esta bomba deportiva y tal fue la repercusión que la estrella de Boston Celtics tuvo que aclarar lo sucedido con el hijo de LeBron James.

“¡Es un orgullo tener a tu hijo junto a ti en la NBA, refleja grandeza y longevidad! Bronny tiene todas las herramientas a su alrededor para tener éxito. Espero ver su crecimiento”, publicó Brown en X luego de ver la polémica que formaron sus primeras supuestas palabras sobre el nuevo jugador de Los Angeles Lakers. Ahora, era el momento de tener un cara a cara con LeBron.

Video: LeBron y la reacción cuando se encontró al jugador de Celtics que criticó a Bronny

LeBron James y Jaylen Brown. (Foto: Getty Images)

A pesar de que no pudo jugar por una lesión en el tobillo izquierdo, LeBron entró al vestuario donde estaban sus compañeros que iba a tener en el NBA All-Star Game 2025. Primero se encontró a Jayson Tatum y el saludo fue afectuoso. Hubo abrazo. Luego, llegó el tan esperado cara a cara con Jaylen Brown después de la crítica a Bronny y el saludo fue tan frío con un apretón de manos que el video llegó a más de 2.2 millones de reproducciones en Instagram.

¿Cuándo juegan Los Angeles Lakers contra Boston Celtics para ver a LeBron vs. Brown?

Con ese frío saludo sobre la mesa durante el Juego de las Estrellas NBA 2025, el juego entre Los Angeles Lakers y Boston Celtics del sábado 8 de marzo a las 20:30 ET en el estadio TD Garden empieza a tener una dosis de picante adicional. ¡LeBron James y Brown se volverán a encontrar!

