La temporada 2025-2026 de la NBA comienza este martes 21 de octubre. Los dos primeros partidos que se disputarán será la visita de los Houston Rockets a los Oklahoma City Thunders y de los Golden State Warriors que se enfrentarán con Los Angeles Lakers.

Uno de los principales narradores de la NBA en el continente es Álvaro Martín. Numerosos focos surgen en la previa al inicio de una nueva temporada de la liga de básquetbol y, en este caso, el periodista de Puerto Rico habló sobre una estrella en particular que no cree que esté apto para ser competitivo.

“Joel Embiid no puede jugar más en la NBA. Jugó 19 partidos el año pasado. No está listo, cada día le revisan cómo tiene la rodilla. Lo digo con gran pesar, esta temporada nos vamos a dar cuenta que Joel Embiid no puede jugar más en la NBA“, expresó Álvaro Martín en Ritmo NBA.

Joel Embiid en el amistoso de Philadelphia 76ers (Getty Images)

Joel Embiid estuvo presente el viernes pasado en el último partido de Philadelphia 76ers de la pretemporada. El pívot volvió a pisar la pista después de casi ocho meses sin vestir la playera de la franquicia con la que ganó el MVP al Jugador Más Valioso en la temporada 2022-2023.

La temporada 2024-2025 de Joel Embiid

El jugador de 31 años solo participó de 19 juegos en la temporada pasada de la NBA. Después de varios problemas físicos, finalmente Joel Embiid se realizó una cirugía artroscópica en su rodilla izquierda en abril pensando en llegar bien a la campaña que inicia este martes.

Joel Embiid promedió 23.8 puntos, 8.2 rebotes y 4.5 asistencias en sus 19 partidos con los Philadelphia 76ers en la temporada pasada. En el amistoso del viernes pasado, el pívot logró 14 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Está por verse si el jugador de 31 años puede tener continuidad, pero Álvaro Martín ya no le ve futuro en la NBA.

