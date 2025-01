LeBron lo esperaba: El refuerzo estelar que tendrán Los Angeles Lakers para el juego contra Warriors

Un nuevo juego que enfrentará a LeBron James y Stephen Curry en la NBA está cada vez más cerca de empezar y, mientras que Golden State Warriors perdió a una estrella por lesión, las noticias para Los Angeles Lakers son buenas porque tendrán un refuerzo estelar.

En el primer juego entre Lakers y Warriors de la temporada NBA 2024-25, la victoria fue para el equipo de Los Ángeles por 115 a 113 puntos en un duelo que estuvo a punto de irse a tiempo extra. Ahora, se volverán a enfrentar el sábado 25 de enero a las 20:30 ET en el estadio Chase Center.

Golden State Warriors le dio la buena noticia a LeBron que Draymond Green no estará disponible para el próximo partido vs. Los Angeles Lakers de la temporada 2024-25 porque sufrió una distensión leve en la pantorrilla izquierda. ¡Y ahí no paran las ventajas que tendrá ‘El Rey’!

En medio de una temporada en la que la irregularidad de los Lakers ha llevado a que LeBron James y Anthony Davis manifiesten estar preocupados por la poca capacidad que ven en los directivos para mejorar el equipo antes de la fecha límite de intercambios (jueves 6 de febrero a las 15:00 ET), se confirmó que tendrán un refuerzo estelar para el juego contra Warriors. ¡Es un viejo conocido!

Se confirmó el refuerzo de los Lakers para el partido vs. Warriors

Jarred Vanderbilt y LeBron James. (Foto: Getty Images)

Jarred Vanderbilt sufrió un esguince en la parte media del pie derecho el primero de febrero de 2024 y en la temporada baja fue operado en sus dos pies porque en el izquierdo le apareció un espolón óseo. Duró casi un año sin jugar y, aunque ya hacia parte de Los Angeles Lakers, llega a reforzar el equipo con su calidad defensiva que lo llevó a estar en el quinteto titular. El entrenador JJ Redick confirmó que tiene el alta médica para el juego vs. Golden State Warriors.

Golden State Warriors recupera a dos jugadores para enfrentar a Lakers

Así como los Lakers tendrán como refuerzo el regreso de Jarred Vanderbilt, los Warriors también tendrán dos retornos. Se trata de Brandin Podziemski y Kyle Anderson, quienes fueron habilitados desde el juego contra Chicago Bulls del 23 de enero y podrán enfrentar a LeBron James y compañía.