Los Angeles Lakers están próximos a comenzar una nueva temporada con ilusiones renovadas. Tras varios rumores sobre su futuro, el nombre de LeBron James vuelve a aparecer como eje inamovible del equipo. Pero justo cuando los entrenamientos están a punto de empezar, el entorno alrededor del alero sufre un traspié inesperado: la franquicia ha decidido dar de baja a uno de sus jugadores.

Arthur Kaluma, ala prometedora y participante del equipo de la Summer League, ha sido oficialmente despedido para dar paso al fichaje del base Jarron Cumberland. Aunque Kaluma venía mostrando destellos de talento en encuentros previos, no logró asegurarse un puesto cuando la plantilla debía ajustarse antes del campamento de entrenamiento.

Arthur Kaluma dejó de ser parte de Los Angeles Lakers (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

La contratación de Cumberland llega bajo un contrato de tipo Exhibit 10, lo que sugiere que su estancia con el equipo aún no está garantizada. Si no logra retener un lugar mediante contrato estándar o como jugador de dos vías, podría terminar en el afiliado de la G League, los South Bay Lakers, para la campaña 2025-26.

Para Kaluma, esta decisión supone un golpe justo cuando el equipo tenía que definirse. Como undrafted en 2025, exhibió actuaciones destacadas en minutos limitados durante la Summer League, pero no fue suficiente para esquivar el corte final. Ahora, le tocará esperar a que pase por waivers y encontrar otro destino antes de que comience la temporada oficial.

Para los Lakers, este movimiento refleja la exigencia del plantel: cada lugar es disputado, incluso a días del inicio formal. Para LeBron, significa arrancar la temporada con una baja de último momento, y el reto de acoplar a un nuevo compañero en medio del fragor competitivo de la NBA.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Bomba en Lakers! LeBron sin contrato nuevo y el entrenador sorprende con una jugada que nadie esperaba

El posible quinteto inicial de Los Angeles Lakers en la temporada 2025-26

Lakers mostró falencias defensivas en la eliminación en primera ronda de Playoffs a manos de Minnesota Timberwolves y la prioridad fue reforzar esa faceta. De esta manera, el quinteto para el comienzo de la Temporada Regular podría estar conformado por: