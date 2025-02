Kevin Durant ha sido, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores de la NBA en los últimos años. Actualmente, pertenece a los Phoenix Suns, donde sigue brillando a sus 36 años. Sin embargo, muchos aficionados se ilusionan con ver a las grandes estrellas en otras ligas, como la Euroliga.

Allá por 2019, Sergio Ibaka le preguntó en qué otro país y equipo le gustaría jugar sus últimos años de carrera, y su respuesta sorprendió a todos: “En el Barcelona, espero que algún día pueda”. Luego explicó: “Es la segunda mejor liga del mundo y los partidos son divertidos. La Euroliga es muy entretenida”, expresó en su momento.

Desde aquellas declaraciones, los hinchas del Barcelona sueñan con verlo vestir la camiseta azulgrana. Han pasado varios años, pero Durant volvió a hablar sobre la posibilidad de dejar la NBA en la etapa final de su carrera y nuevamente mencionó al Barcelona.

“¿Si eso es todavía posible? No lo sé. Ahora mismo lo dudo. Estoy jugando en la NBA, pero me encanta la Euroliga también”, reconoció el alero, dejando una pequeña puerta abierta al baloncesto español, aunque no dio nada por confirmado.

Además, agregó otra opción inesperada: “Sería increíble, y el Mónaco también sería un buen lugar”, mencionando al equipo francés como otro posible destino en el futuro. Por lo tanto, en un futuro podría llegar a revolucionar al baloncesto en Europa.

El increíble récord que rompió Kevin Durant en la NBA

Hace unos días, Kevin Durant escribió una nueva página en la historia de la NBA al alcanzar la increíble marca de 30.000 puntos en su carrera. Con este logro, se unió a un selecto grupo de jugadores que han logrado semejante hazaña, consolidándose aún más como uno de los máximos anotadores de todos los tiempos.

