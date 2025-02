La respuesta de Kevin Durant a los Warriors por querer volver a juntarlo con Stephen Curry

Golden State Warriors sigue a la expectativa de hacer un intercambio bomba para darle otra estrella NBA a Stephen Curry y en la lista de candidatos apareció un viejo conocido: Kevin Durant. ¿Es posible volver a juntarlo con ‘El Chef’? Hay novedades al respecto.

Publicidad

Publicidad

La posición de Phoenix Suns cuando empezaron los rumores sobre una posible salida de Durant fue considerarlo no transferible. Sin embargo, esto empezó a cambiar, y empezaron a escuchar a los equipos interesados en el dos veces campeón de la NBA. Warriors era uno de estos.

El rumor de un posible regreso de Kevin Durant a Golden State Warriors empezó a sonar tan fuerte que el periodista Jake Fischer señaló que los Suns tendrían cierto interés en Jonathan Kuminga. Incluso, Anthony Slater, periodista del portal ‘The Athletic’, redobló la apuesta y sostuvo que Draymond Green también estaría en la órbita del equipo de Phoenix para un potencial intercambio. Pero…

“Los Warriors han estado persiguiendo seriamente a Kevin Durant durante la última semana, pero las fuentes me dicen que Durant no desea reunirse con los Warriors. No quiere volver a los Warriors, donde ganó dos campeonatos y dos MVP de finales. La posición de los Suns en todo esto ha sido continuar construyendo alrededor de Kevin Durant y Devin Booker, pero debido a sus récords, los equipos han sido muy agresivos llamando a los Suns. No está claro hacia dónde se dirigirán estas conversaciones entre ahora y la fecha límite de mañana, pero una cosa está clara en la liga: Kevin Durant no quiere volver a los Warriors en ningún intercambio, así que para los Warriors es: ¿Continúan persiguiendo a Kevin Durant? ¿Pasan a un tipo como Jimmy Butler de quien hemos estado hablando durante los últimos meses? Nikola Vucevic de Chicago también es un objetivo. Lo sabemos en las próximas 24 horas”, afirmó Shams Charania, periodista de ESPN.

Publicidad

Publicidad