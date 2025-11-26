Triste final para Curry: El GM de Lakers sentencia el futuro de los Warriors en la NBA

La temporada de la NBA 2025-26 completó el primer mes de competencia y, sin temor a equivocarse, Rob Pelinka, gerente general de los Lakers, se animó a sentenciar cuál será el futuro de Golden State Warriors. Triste final para Stephen Curry en esta campaña.

Publicidad

Publicidad

Mientras que Los Angeles Lakers sorprendieron a toda la NBA al lograr consolidarse como uno de los tres mejores equipos de la Conferencia Oeste a pesar de que LeBron James se perdió los catorce primeros jugos de la temporada, la irregularidad ha reinado en los Warriors.

Con un promedio de edad de 28.7 años, Golden State Warriors fue el segundo equipo de mayor edad en la noche inaugural de la NBA 2025-26. Además, el portal especializado ‘NBA Age’ señala que el promedio que tienen los ‘Dubs’ por minutos jugados es de 30 años. Aquí estaría el argumento perfecto para que Rob Pelinka los sentenciara.

GM de Lakers predice lo que pasará con Warriors en la temporada NBA 2025-26

Rob Pelinka habló de los equipos que no son como Warriors. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Hablamos mucho sobre cómo queríamos rejuvenecer la plantilla y luego añadir más profundidad; eso fue algo en lo que nos enfocamos mucho en julio. Si miras la liga, los equipos exitosos son jóvenes. Todos juegan rápido y con mucha intensidad”, afirmó el GM de Los Angeles Lakers para sentenciar que los equipos que no son jóvenes como los Warriors fracasarán en la temporada NBA 2025-26.

ver también Luego de romper un contrato de mil millones de dólares, Curry le mando un mensaje a Jordan para que lo firme

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en la NBA?

Luego de la victoria Golden State Warriors por 119 a 109 en la noche inaugural de la temporada 2025-26, Stephen Curry y compañía volverán a enfrentar a Los Angeles Lakers el sábado siete de febrero de 2026 a las 20:30 ET.

Encuesta¿Cuál es el promedio de edad que han alcanzado los Warriors en la NBA 2025-26? ¿Cuál es el promedio de edad que han alcanzado los Warriors en la NBA 2025-26? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En resumen