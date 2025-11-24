“Mi madre controla mis finanzas”, la estrella de la NBA que sorprendió a todos con su declaración

Jayson Tatum, figura principal de la NBA y de los Boston Celtics, se encuentra en la parte final de su recuperación tras una lesión en el tendón de Aquiles, que lo tiene fuera de las canchas sin fecha precisa de regreso. Sin embargo, durante este tiempo fuera también puso el foco en sus finanzas y en cómo delega su fortuna.

De esta manera, Tatum ha delegado la administración de su salario de la NBA a su madre, Brandy Cole‑Barnes, quien actúa como gestora de sus ingresos profesionales. Él mismo detalló que tiene un acuerdo por el cual no puede gastar el dinero que proviene de su contrato con los Boston Celtics y debe vivir únicamente de las ganancias que genera por patrocinios.

Tatum confesó que su madre le maneja la economía

En ese contexto, Tatum conserva un gran flujo de ingresos gracias a sus acuerdos con marcas como Jordan Brand, Gatorade y Subway, lo que le permite mantener un estilo de vida cómodo mientras preserva su salario principal como ahorro o inversión.

“Teníamos un acuerdo antes de que me eligieran en el Draft, que no podía gastar el dinero que ganaba en los Celtics, que teníamos que vivir de los patrocinadores. Mi mamá es como la supervisora, todo pasa por ella. Los contras son que a veces me voy de viaje con mis amigos y esto es, probablemente, solo una o dos veces al año, pero nos vamos a Los Ángeles, Las vegas o Miami y me llama por la mañana y me dice: ¿Quién es el señor Jones y por qué le has dado 12.000 dólares? Y yo: “Lo pasamos muy bien anoche”. Ella solo: “Estoy comprobando que seas tú y que nadie te haya robado la tarjeta”, comentó Tatum en una entrevista.

Gracias a este enfoque, cuando vuelva a jugar y en la medida que lo haga con buen nivel no solo tratará de liderar a su equipo, sino que también llegará con la seguridad financiera que muchos jugadores recién alcanzan al final de sus carreras. Su caso sirve como ejemplo de cómo las estrellas pueden manejar la dualidad entre rendir en la cancha y consolidar su patrimonio más allá del deporte.

En síntesis