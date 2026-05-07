¿Por qué Luka Doncic no juega esta noche en Thunder vs. Lakers por los Playoffs de la NBA?

El base esloveno no estará disponible para el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Oeste en el Paycom Center.

Oklahoma City Thunder recibe a Los Angeles Lakers esta noche por el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA. El encuentro se disputará en el Paycom Center y ya hay una baja de peso confirmada: la de Luka Doncic.

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El último campeón de la NBA se impuso en el primer partido de la serie y ahora la franquicia angelina buscará empatar en condición de visitante para intentar remontar en casa. Sin embargo, lo harán con un equipo diezmado por la baja de Doncic, su principal arma en ofensiva.

¿Por qué Doncic no juega esta noche en Thunder vs. Lakers?

Luka Doncic se encuentra afuera de los terrenos de juego desde el 2 de abril por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva que sufrió, precisamente, en un partido ante Oklahoma City por la Temporada Regular.

Luka Doncic es el jugador más peligroso de Lakers en ataque (Getty Images)

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Desde entonces, su fecha de regreso se ha ido corriendo. Este miércoles el propio Doncic reveló en declaraciones recogidas por ESPN: “Fui a España para hacerme un tratamiento de plasma rico en plaquetas (PRP)”.

Fue entonces cuando los expertos criticaron el método utilizado por el cuerpo médico para la recuperación, considerandolo un tratamiento leve para la gravedad de lesión que padece el 77.

El regreso de Luka no será esta noche y no hay certezas de cuándo pueda volver ponerse los pantalones cortos. “Es muy frustrante. Creo que la gente no entiende lo frustrante que es. Lo único que quiero es jugar al baloncesto, sobre todo ahora”, cerró el esloveno.

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En síntesis