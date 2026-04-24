¿Por qué no juega Luka Doncic esta noche en Rockets vs. Lakers por los Playoffs de la NBA?

Los Playoffs de la NBA 2026 siguen su curso este viernes 24 de abril con tres enfrentamientos. Uno de ellos será el Juego 3 entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers, serie dominada por la franquicia angelina por 2-0.

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En esta ocasión, LeBron James y compañía visitarán el Toyota Center de Houston, Texas desde las 18:00 hs (centro de México). Sin embargo, tendrán que buscar el triunfo sin la piedra angular del proyecto de Lakers: Luka Doncic.

Kevin Durant y Luka Doncic en la Temporada Regular 2025-26 (Getty Images)

¿Por qué no juega Luka Doncic en Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers?

Doncic se encuentra recuperándose de una distensión muscular que lo marginó del inicio de la postemporada. Por esta razón, el esloveno se ha perdido los primeros dos encuentros de Playoffs y también se ausentará en el tercero.

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De hecho, en un principio se había apuntado a que llegue al choque de este 24 de abril, pero finalmente la fecha de su regreso se pospuso y se estima que volverá a las canchas en los últimos encuentros de la serie o incluso en la segunda ronda (siempre y cuando Lakers avance).

Ante la ausencia de Doncic, la ofensiva de Los Angeles Lakers en la serie estuvo liderada por Luke Kennard (27 puntos) en el primer partido y por LeBron James (28 puntos) en el segundo. ¿Podrán obtener un tercer triunfo consecutivo para encaminar la clasificación?

En síntesis

Los Angeles Lakers lideran la serie de Playoffs 2026 contra Houston Rockets por 2-0 .

lideran la serie de contra por . El jugador Luka Doncic se ausentará del Juego 3 por una distensión muscular .

se ausentará del por una . El encuentro se disputará este viernes 24 de abril en el Toyota Center de Texas.