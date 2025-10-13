Luka Doncic le quita la sonrisa a LeBron James con un desplante a Bronny que llegó a más de 115 mil vistas

¿Una broma de mal gusto? Los Lakers por fin ganaron en la pretemporada de la NBA 2025-26, pero una de las imágenes que más llamó la atención de la victoria contra Golden State Warriors fue el desplante que le hizo Luka Doncic a Bronny James.

¡Le quitó la sonrisa a LeBron James! Mientras que ‘El Rey’ no pudo estar en cancha en el triunfo contra Warriors porque Los Angeles Lakers confirmaron que será reevaluado en aproximadamente 3 a 4 semanas por ciática en su lado derecho, el plan de preparación física a Doncic también le impidió estar en el juego del 12 de octubre.

Sin contar con Stephen Curry, Jimmy Butler y Al Horford, Golden State Warriors perdió por diez puntos contra los Lakers y sus jugadores terminaron siendo testigos directos del desplante de Luka Doncic al hijo mayor de LeBron que sorprendió a toda la NBA.

El desplante de Luka Doncic al hijo de LeBron James que nadie esperaba en Lakers

Luka Doncic tuvo un desplante con Bronny James. (Foto: Getty Images)

Terminó la victoria de Los Angeles Lakers contra Warriors por 126 a 116 puntos y cuando Doncic se dio cuenta que Bronny James iba a la banca luego de anotar siete puntos decidió hacerle el desplante de voltearse para no saludarlo. Luego, al base esloveno se le salió una sonrisa picara para… ¿Aclarar todo? El video con más de 115.000 vistas en Instagram habla por sí solo.

Se definió cuándo debutará Luka Doncic con Los Angeles Lakers en la pretemporada NBA 2025-26

Luego de perderse tres partidos de pretemporada por estar en acondicionamiento físico, el entrenador JJ Redick confirmó que Luka Doncic debutará en la pretemporada NBA 2025-26 cuando Lakers juegue contra Phoenix Suns el martes 14 de octubre a las 22:00 ET.

