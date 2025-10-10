Es tendencia:
LeBron James se expresó sobre el cambio físico de Luka Doncic: “Ha construido…”

El Rey se mostró ilusionando con conseguir un nuevo anillo, ahora con su compañero estrella.

Por Lucas Lescano

LeBron James espera conseguir grandes cosas con Luka Doncic.
LeBron James espera conseguir grandes cosas con Luka Doncic.

A pocos días para el comienzo de una nueva temporada de la NBA, todos esperan ver al nuevo Luka Doncic, el esloveno figura de Los Angeles Lakers que ha realizado una puesta a punto que le permitió obtener como recompensa un cambio físico impresionante. Sobre esto se expresó LeBron James, su compañero que espera verlo brillar todavía más.

El Rey afirmó que la calidad de Luka seguirá intacta, con o sin cambio físico, pero que la ganancia principal que obtendrá Doncic con la decisión tomada está relacionada a cómo se sentirá él con su propio cuerpo. Lo que argumentó LeBron es que el base no sufrirá por demás la seguidilla de partidos y que eso lo ayudará a disfrutar más la exigencia de la temporada.

“Lo más importante de este cambio, que mucha gente no ve, es la recuperación. No se trata de que el juego de Luka vaya a cambiar, seguirá anotando 40, 30, 10, 12 puntos cada noche. Eso no va a cambiar“, expresó James.

Luka Doncic se expresó sobre la lesión que sufrió jugando con Eslovenia.

Luka Doncic realizó un impactante cambio físico buscando ser campeón de la NBA. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Creo que el principal cambio que verá será cuando se levante al día siguiente tras tres o cuatro noches y esté: ‘¡Oh, la rodilla no me duele!‘ Ha construido su cuerpo y ahora será beneficioso para él, para su recuperación y para su energía. Estoy súper orgulloso de él. Ahora, necesito seguir su régimen un poco”.

Los Lakers sueñan con un anillo más, con seguir agrandando su historia con la posibilidad de permitirle a LeBron agrandar su palmarés. Para eso, la figura de Luka será fundamental para poder sobrellevar esos momentos en los que el balón queme y alguien más aparte del Rey se tenga que hacer cargo de la situación. La confianza en el esloveno es total.

