El video de Cooper Flagg con Dallas Mavericks que superó las 6 millones de reproducciones

El pick n°1 del Draft 2025 ya comenzó a deslumbrar en la pretemporada y el primero en sufrirlo fue Oklahoma City Thunder.

Por Leandro Barraza

Cooper Flagg ya deslumbra con Dallas Mavericks en la pretemporada
Cooper Flagg ya deslumbra con Dallas Mavericks en la pretemporada

Cooper Flagg ya da que hablar en Dallas Mavericks y la Temporada Regular todavía no comenzó. El alero de 18 años fue el pick n°1 del Draf 2025 de la NBA y empezó a mostrar sus primeras armas en la pretemporada. Lejos de necesitar periodo de adaptación, el oriundo de Newport mostró sus credenciales desde el principio y su primera víctima fue nada más y nada menos que el último campeón, Oklahoma City Thunder.

La cuenta oficial de la NBA publicó un video de una secuencia en la que Flagg encestó tres tiros consecutivos y escribió: “¡Es el espectáculo de Cooper Flagg en Dallas! ¡Tres canastas consecutivas para la selección número 1 de 2025!”. Dicho posteo también fue publicado por ‘Hoop Central’ y en esta última cuenta ya superó los 6.5 millones de reproducciones.

El video viral de Cooper Flagg con Dallas Mavericks

Tweet placeholder

El partido terminó 106-89 a favor de los Mavericks y Flagg se despachó con 10 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y un bloqueo en los 12 minutos que disputó. Ya en su segundo duelo de pretemporada contra Charlotte Hornets, Cooper gozó de 24 minutos en los que registró 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. Ahora, el alero de 206 centímetros de estatura tendrá este lunes su tercera presentación ante Utah Jazz.

El debut oficial de Cooper Flagg en la Temporada Regular 2025 de la NBA será el 22 de octubre, fecha en la que Dallas Mavericks recibirá a San Antonio Spurs en el American Airlines Center de Texas por la Jornada 1 de la Conferencia Oeste. ¿Hará valer su condición de primera selección del Draft?

El primer mensaje de Curry luego de saber que LeBron se lesionó y no jugará contra Warriors

El primer mensaje de Curry luego de saber que LeBron se lesionó y no jugará contra Warriors

Los últimos 5 picks n°1 de la NBA

  • 2025: Cooper Flagg – Dallas Mavericks
  • 2024: Zacharie Risacher – Atlanta Hawks
  • 2023: Victor Wembanyama – San Antonio Spurs
  • 2022: Paolo Banchero – Orlando Magic
  • 2021: Cade Cunningham – Detroit Pistons

¿Cómo le irá a Cooper Flagg en su primera temporada de la NBA?

YA VOTARON 0 PERSONAS

