El primer mensaje de Curry luego de saber que LeBron se lesionó y no jugará contra Warriors

Tras confirmarse la lesión de LeBron James, Stephen Curry envió un mensaje que sorprendió a todos antes del enfrentamiento con los Lakers.

Por Julio Montenegro

LeBron y Curry ya no se enfrentaran en el primer juego de la temporada.
© Getty ImagesLeBron y Curry ya no se enfrentaran en el primer juego de la temporada.

Lo que iba a ser un nuevo duelo entre las dos estrellas más representativas del último tiempo pasó a ser un juego sin ‘El Rey’ de la NBA. LeBron James se lesionó, no jugará en el primer partido de la temporada 2025-26 contra Golden State Warriors y Stephen Curry ya publicó un primer mensaje.

¿Casualidad o causalidad? “Lleva 22 años de desgaste físico y está lidiando con una leve irritación nerviosa en el glúteo”, afirmó JJ Redick, entrenador de Los Angeles Lakers, sobre LeBron y las alarmas se empezaron a encender.

Llegó la primera derrota de los Lakers en pretemporada contra Phoenix Suns y LeBron James no jugó. Luego, el equipo de Los Ángeles volvió a perder, en esta ocasión fue contra Golden State Warriors, y Bron volvió a aparecer en la banca sin estar disponible. Aquí estaba pasando algo…

El primer mensaje de Curry luego de saber que LeBron se lesionó

LeBron y Curry ya no se enfrentarán en el primer Lakers vs. Warriors (Foto: Getty Images)

LeBron y Curry ya no se enfrentarán en el primer Lakers vs. Warriors (Foto: Getty Images)

Luego de que Los Angeles Lakers confirmaran que LeBron se lesionó y será revaluado en aproximadamente 3-4 semanas por ciática en su lado derecho, Stephen Curry publicó el siguiente mensaje palpitando lo que será el duelo contra Lakers del martes 21 de octubre a las 22:00 ET con los nuevos refuerzos de Warriors: “Estoy emocionado de tener a todos estos chicos rockeando con la ‘Nación Dub'”.

La advertencia de Al Horford a todos los rivales de la NBA por el nivel de Curry: “Aterrorizando a todos”

Esto dicen los expertos de la lesión de LeBron en Los Angeles Lakers

“La ciática describe los síntomas de irritación, inflamación o compresión del nervio ciático, según la analista de lesiones de ESPN, Stephania Bell. El nervio se origina en la columna lumbar (parte inferior) y desciende por los glúteos y los isquiotibiales antes de ramificarse en otros nervios más pequeños en la parte inferior de la pierna y el pie. Los síntomas pueden variar desde un dolor agudo o urente hasta entumecimiento y hormigueo. El tiempo de recuperación varía considerablemente y depende del origen del problema”, publicó el periodista Dave McMenamin sobre la lesión de LeBron James.

