El fichaje de Luka Doncic por Los Angeles Lakers es uno de los más prometedores de los últimos años, y los fanáticos de la NBA están más que ilusionados con lo que el esloveno hará en su nuevo equipo tras su salida de Dallas Mavericks, donde era la máxima figura. El equipo angelino sabía muy bien que Doncic no llegaba al 100% debido a una lesión que lo dejó fuera por un mes y medio, lo que también lo hizo perderse los All-Star 2025, tras haber participado en cuatro ediciones consecutivas.

Este miércoles, Los Lakers sufrieron una derrota inesperada ante uno de los peores equipos de la NBA. Perdieron 100-97 frente a Charlotte Hornets, aunque contaron con las presencias de sus dos grandes figuras: LeBron James y Luka Doncic. Ambos jugadores ya comienzan a entenderse en el campo de juego y prometen ser una dupla letal, pero esto recién comienza, y ambos tienen un tiempo de adaptación por delante.

Tras el partido, en conferencia de prensa, Luka Doncic reveló que aún no se encuentra al 100%. “Necesito un poco de tiempo, las piernas todavía no están, me cuesta mucho con las piernas”, confesó el esloveno. Además, agregó: “Cada partido va a ir mejor. Así que estoy feliz de poder jugar otro partido y de ir avanzando”. Las declaraciones muestran su disposición a seguir mejorando conforme avancen los juegos.

Los Lakers están en un proceso de adaptación, pero las expectativas son altas. Con LeBron James y Luka Doncic en el mismo equipo, el futuro de los angelinos parece prometedor. A medida que Doncic recupere su forma física y continúe su integración con el equipo, podrían ser uno de los equipos más temidos de la NBA en los próximos años.

El consejo de Vince Carter a Luka Dončić

El exbasquetbolista consideró que la llegada de Doncic a Los Lakers es una excelente oportunidad para que el equipo dé un paso al siguiente nivel. “Creo que es el momento perfecto para que esto suceda. Lo que hemos dicho en los últimos años es: ‘¿LeBron permitirá que AD sea AD?’”.

Carter continuó analizando la situación y subrayó el impacto que Luka Dončic puede tener sobre LeBron James. “Luka en realidad puede hacer que LeBron sea mejor debido a su habilidad. ¿Un LeBron recibiendo el balón con un drible? Eso es una locura. O viceversa. Ahora, el siguiente nivel: permitirle a LeBron que sea él mismo”.