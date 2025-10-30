Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

JJ Redick, coach de Lakers, le pone fecha a los regresos de Doncic y LeBron

James todavía no debutó en la Temporada Regular, mientras que el base esloveno se perdió los últimos tres encuentros.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Lakers sigue sin tener a disposición a sus dos figuras
© GETTY IMAGESLakers sigue sin tener a disposición a sus dos figuras

Los Angeles Lakers están sobreviviendo en la Conferencia Oeste sin LeBron James ni Luka Doncic. La franquicia de California tiene un récord de 3-2 en lo que va de la Temporada Regular de la NBA, pero la gran figura en ausencia de las dos principales estrellas está siendo Austin Reaves.

Publicidad

LeBron ni siquiera ha debutado en este curso por una lesión de ciática, mientras que Doncic se perdió los últimos tres partidos por un esguince en un dedo. No obstante, para alegría de los aficionados de los Lakers, ambos se encuentran en la recta final de sus respectivas recuperaciones y volverán a las canchas más temprano que tarde.

Lionel Messi reveló a los dos jugadores legendarios de la NBA que más admira

ver también

Lionel Messi reveló a los dos jugadores legendarios de la NBA que más admira

LeBron y Doncic tienen fecha de regreso, según JJ Redick

El coach, JJ Redick, platicó sobre la situación de sus jugadores luego de la ajustada victoria ante Minnesota Timberwolves y tuvo palabras alentadoras. Al ser consultado por la fecha de regreso de Luka Doncic, el entrenador de Los Angeles Lakers contestó: “En los próximos dos partidos”. Es decir, retornaría ante Memphis Grizzlies o Miami Heat.

En cuanto a LeBron James, la fecha estimada de regreso tiene una brecha más amplia. “La segunda o tercera semana de noviembre”, aseguró JJ Redick en declaraciones recogidas por The Sporting News. Cabe recordar que ‘The King’ no disputa un partido desde el 30 de abril por la primera ronda de los Playoffs contra Minnesota Timberwolves.

Publicidad
JJ Redick, entrenador de Los Angeles Lakers (GETTY IMAGES)

JJ Redick, entrenador de Los Angeles Lakers (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Los Angeles Lakers tienen un récord actual de 3-2 en la Temporada Regular de la NBA.
  • El entrenador JJ Redick dijo que Luka Doncic volverá “en los próximos dos partidos“.
  • El regreso de LeBron James está estimado para la segunda o tercera semana de noviembre.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El nuevo equipo por el cual fichó Mac McClung
NBA

El nuevo equipo por el cual fichó Mac McClung

La nueva estrella de Los Angeles Lakers alcanzó a Michael Jordan
NBA

La nueva estrella de Los Angeles Lakers alcanzó a Michael Jordan

Lakers recibe una pésima noticia sobre el sustituto de LeBron James
NBA

Lakers recibe una pésima noticia sobre el sustituto de LeBron James

¿Hernán Cristante abandona a Puebla para dirigir en Argentina?
Liga MX

¿Hernán Cristante abandona a Puebla para dirigir en Argentina?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo