JJ Redick, coach de Lakers, le pone fecha a los regresos de Doncic y LeBron

Los Angeles Lakers están sobreviviendo en la Conferencia Oeste sin LeBron James ni Luka Doncic. La franquicia de California tiene un récord de 3-2 en lo que va de la Temporada Regular de la NBA, pero la gran figura en ausencia de las dos principales estrellas está siendo Austin Reaves.

LeBron ni siquiera ha debutado en este curso por una lesión de ciática, mientras que Doncic se perdió los últimos tres partidos por un esguince en un dedo. No obstante, para alegría de los aficionados de los Lakers, ambos se encuentran en la recta final de sus respectivas recuperaciones y volverán a las canchas más temprano que tarde.

LeBron y Doncic tienen fecha de regreso, según JJ Redick

El coach, JJ Redick, platicó sobre la situación de sus jugadores luego de la ajustada victoria ante Minnesota Timberwolves y tuvo palabras alentadoras. Al ser consultado por la fecha de regreso de Luka Doncic, el entrenador de Los Angeles Lakers contestó: “En los próximos dos partidos”. Es decir, retornaría ante Memphis Grizzlies o Miami Heat.

En cuanto a LeBron James, la fecha estimada de regreso tiene una brecha más amplia. “La segunda o tercera semana de noviembre”, aseguró JJ Redick en declaraciones recogidas por The Sporting News. Cabe recordar que ‘The King’ no disputa un partido desde el 30 de abril por la primera ronda de los Playoffs contra Minnesota Timberwolves.

JJ Redick, entrenador de Los Angeles Lakers (GETTY IMAGES)

En síntesis