En todo deporte siempre hay algunos jugadores que se destacan más que otros y que entraron en la historia para toda la vida. Es por eso que serán parte de ese debate en el cual hay opiniones muy diferentes sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

Publicidad

Publicidad

ver también Lionel Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026 con Argentina: “Lo evaluaré…”

Lionel Andrés Messi, argentino que para muchos es considerado el mejor de la historia del futbol, habló con el canal NBC News de Estados Unidos y dejó algunas frases muy importantes que hicieron ruido en el mundo del deporte en general.

El actual jugador de Inter Miami reveló que hay dos leyendas de la NBA a las que admira: “LeBron, Curry… son jugadores que más admiré y le dieron mucho al deporte que hacen.”

Publicidad

Publicidad

Además, se deshizo en elogios con otros deportistas: “Por hablar de otro deporte, pasaba lo mismo con Jordan. Admiro mucho a los tenistas como Federer, Rafa, Djokovic… creo que los tres hicieron que la competición sea más grande de lo que era.”

ver también Mientras Lamine Yamal ganó 43 millones en 2025, el dinero que acumuló Vinícius Jr.

La opinión de LeBron James sobre Messi

“Ver a Lionel Messi, el GOAT del fútbol, honrar a la MLS con su gran presencia es un gran cambio para nosotros”, confesó LeBron. Y agregó: “Su llegada no solo eleva la liga, sino que también inspira a una nueva generación de fanáticos del fútbol en nuestro país.”

El mejor futbolista de la historia según Messi

Además, no dudó en poner a Diego Armando Maradona como el mejor jugador que hubo en el futbol: “Si bien yo era chiquito y lo vi jugar poco en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”. Y siguió: “Para los argentinos Maradona fue nuestro máximo ídolo”

Publicidad

Publicidad

En síntesis