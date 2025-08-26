Mientras LeBron gana $52.6 millones de dólares en Lakers, este es el nuevo salario de Checo Pérez en Cadillac

La noticia deportiva del 26 de agosto fue el anuncio del regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar el nuevo salario que tendrá en la escudería Cadillac con lo que gana LeBron James en la NBA y los Lakers.

“El equipo Cadillac Fórmula 1 anunció hoy (26 de agosto) la contratación de dos pilotos estrella: el 10 veces ganador de Grandes Premios Valtteri Bottas y su compañero destacado de F1 y seis veces ganador de Grandes Premios Sergio ‘Checo’ Pérez, para liderar al equipo en su temporada de debut en Fórmula 1 en 2026″, publicó el equipo norteamericano.

Mientras LeBron James tomó una decisión millonaria en la que priorizó ganar más de $50 millones de dólares para jugar una temporada más en Los Angeles Lakers en lugar de firmar por menos dinero y más años, ‘Checo’ Pérez aceptó firmar por dos años con una opción de una tercera temporada y un salario que lo va a ubicar entre los 10 pilotos mejores pagados de la F1.

Este es el salario que tendrá Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

Bottas y Pérez serán los pilotos de Cadillac en la Fórmula 1 2026. (Foto: X / @Cadillac)

El portal ‘Bein Sports’ publicó que medios especializados afirman que “el contrato de Pérez está valorado en unos $10 millones de dólares anuales”. Sin embargo, el portal ‘Medio Tiempo’ señaló que el salario de ‘Checo’ llegaría a los US14 millones. En ambos casos, no supera los millones que cobra LeBron en la NBA y en los Lakers.

La comparación de salarios entre LeBron James y Checo Pérez

Según el portal especializado ‘Spotrac’, LeBron James gana $52.6 millones de dólares en Los Angeles Lakers una vez que inicie la temporada NBA 2025-26 el próximo 21 de octubre. Esto quiere decir que ‘El Rey’ gana más de US$38.6 millones respecto al nuevo salario de Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac en la Fórmula 1 2026.

