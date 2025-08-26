Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Mientras LeBron gana $52.6 millones de dólares en Lakers, este es el nuevo salario de Checo Pérez en Cadillac

Sergio Checo Pérez firmó con Cadillac por dos años y ya se conoció que su salario será menor a los $52.6 millones que gana LeBron James en Lakers.

Por Julio Montenegro

Checo Pérez gana menos de la mitad del salario de LeBron.
© X / @Cadillac y Getty ImagesCheco Pérez gana menos de la mitad del salario de LeBron.

La noticia deportiva del 26 de agosto fue el anuncio del regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar el nuevo salario que tendrá en la escudería Cadillac con lo que gana LeBron James en la NBA y los Lakers.

Publicidad

“El equipo Cadillac Fórmula 1 anunció hoy (26 de agosto) la contratación de dos pilotos estrella: el 10 veces ganador de Grandes Premios Valtteri Bottas y su compañero destacado de F1 y seis veces ganador de Grandes Premios Sergio ‘Checo’ Pérez, para liderar al equipo en su temporada de debut en Fórmula 1 en 2026″, publicó el equipo norteamericano.

Mientras LeBron James tomó una decisión millonaria en la que priorizó ganar más de $50 millones de dólares para jugar una temporada más en Los Angeles Lakers en lugar de firmar por menos dinero y más años, ‘Checo’ Pérez aceptó firmar por dos años con una opción de una tercera temporada y un salario que lo va a ubicar entre los 10 pilotos mejores pagados de la F1.

Este es el salario que tendrá Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

Valtteri Bottas y Sergio Pérez serán los pilotos de Cadillac en la Fórmula 1 2026

Bottas y Pérez serán los pilotos de Cadillac en la Fórmula 1 2026. (Foto: X / @Cadillac)

Publicidad

El portal ‘Bein Sports’ publicó que medios especializados afirman que el contrato de Pérez está valorado en unos $10 millones de dólares anuales”. Sin embargo, el portal ‘Medio Tiempo’ señaló que el salario de ‘Checo’ llegaría a los US14 millones. En ambos casos, no supera los millones que cobra LeBron en la NBA y en los Lakers.

Las primeras palabras de Checo Pérez como piloto de Cadillac en su regreso a la F1: “Es una gran responsabilidad”

ver también

Las primeras palabras de Checo Pérez como piloto de Cadillac en su regreso a la F1: “Es una gran responsabilidad”

La comparación de salarios entre LeBron James y Checo Pérez

Según el portal especializado ‘Spotrac’, LeBron James gana $52.6 millones de dólares en Los Angeles Lakers una vez que inicie la temporada NBA 2025-26 el próximo 21 de octubre. Esto quiere decir que ‘El Rey’ gana más de US$38.6 millones respecto al nuevo salario de Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac en la Fórmula 1 2026.

Encuesta

¿Por cuántos años firmó Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
La predicción de los expertos que acerca a LeBron a los Warriors
NBA

La predicción de los expertos que acerca a LeBron a los Warriors

El mensaje que le enviaron a Warriors desde el entorno de LeBron
NBA

El mensaje que le enviaron a Warriors desde el entorno de LeBron

Lakers anunció un refuerzo sorpresa para LeBron y Luka Doncic
NBA

Lakers anunció un refuerzo sorpresa para LeBron y Luka Doncic

Así le quedó el ojo a Canelo Álvarez en su entrenamiento con Jaron Ennis
Boxeo

Así le quedó el ojo a Canelo Álvarez en su entrenamiento con Jaron Ennis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo