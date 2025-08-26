Después de meses y semanas de rumores, este martes 26 de agosto se confirmó lo que se sabía a modo de secreto: Checo Pérez está de regreso en la Fórmula 1 al convertirse en piloto de Cadillac, la nueva escudería que aparecerá en la parrilla en 2026.

Publicidad

Publicidad

El equipo de los Estados Unidos tomó la decisión de contratar al mexicano y a Valtteri Bottas por su experiencia y por el recorrido. Al ser una escudería nueva, era fundamental para Cadillac contar con pilotos que puedan ser guías y ayuden en el crecimiento en su primer año en la Fórmula 1.

ver también El emocionante video con el que Checo Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac

Luego del anuncio, la categoría difundió las primeras declaraciones de Checo Pérez como piloto de Cadillac: “Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”.

“Es un honor formar parte de la creación de un equipo que puede desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que puedo asumirla“, comentó el mexicano.

Publicidad

Publicidad

Foto del anuncio de Cadillac (@Cadillac_F1)

“Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio. Estoy muy contento de formar parte de una alineación tan dinámica y creo que juntos podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos”, agregó Checo Pérez en relación a su llegada al nuevo equipo de la Fórmula 1.

Por otro lado, Graeme Lowdon, el director de Cadillac, se mostró entusiasmado de la dupla de pilotos que firmaron con Checo Pérez y Valtteri Bottas: “Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una señal clara de nuestras intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo“.

Publicidad

Publicidad

“Su liderazgo, sus comentarios, su instinto forjado en la competición y, por supuesto, su velocidad serán muy valiosos a la hora de dar vida a este equipo“, agregó Graeme Lowdon.

La primera carrera de Checo Pérez en 2026

Todavía quedan varios meses para volver a ver a Checo Pérez en la Fórmula 1. El regreso oficial del mexicano en un Gran Premio será entre el 6 y 8 de marzo de 2026, cuando ese fin de semana se dispute la primera carrera de la temporada en Melbourne, Australia.