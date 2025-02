Una nueva era en Los Angeles Lakers está cada vez cerca de empezar y no será cualquier era. LeBron James jugará con un cinco veces All-Star de la NBA como lo es Luka Doncic, y ante lo impactante que fue la noticia, ‘El Rey’ hizo una confesión que nadie esperaba.

Publicidad

Publicidad

Los Lakers empezaban a jugar cada vez mejor y Anthony Davis venía de ser la gran figura con 36 puntos de la victoria contra Golden State Warriors. Sin embargo, en silencio se empezaba a construir uno de los intercambios más grandes en la historia de la NBA.

Davis salió lesionado tras la derrota contra Philadelphia 76ers del 28 enero y quién se iba a imaginar que ese sería el último partido como jugador de Los Angeles Lakers. El equipo californiano apretó el gatillo y no dejó ir la oportunidad de firmar a Luka Doncic.

El domingo 2 de febrero a las 12:12 A.M. Shams Charania dio la noticia que “Dallas Mavericks están canjeando a Luka Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris a Los Angeles Lakers por Anthony Davis, Max Christie y una selección de primera ronda del draft de 2029, según informaron fuentes a ESPN. El acuerdo incluye a tres equipos, incluido Utah”. ¡Boom! Explotó esta noticia bomba y ni el mismísimo LeBron James sabía que esto iba a pasar.

Publicidad

Publicidad

LeBron y la confesión sobre la llegada de Doncic a Lakers que sorprendió a todos

Luka Doncic y LeBron James en la práctica de Lakers. (Foto: X / @Lakers)

Luego de ser la figura con 26 puntos en la victoria contra Los Angeles Clippers por 122 a 97, LeBron confesó que ya no tiene la misma autoridad en el equipo como la que tenía cuando era consultado antes de que hicieran un intercambio. “Algo que no había visto antes, obviamente, pero fue impactante cuando escuché la noticia. Al final del día entiendo el negocio del baloncesto, pero no tomé la decisión, así que… Es simplemente impactante en el sentido de quiénes están obviamente involucrados, Luka y AD. No lo sé, no tengo muchas palabras para describirlo“, reveló ‘El Rey’ ante los medios de comunicación.

ver también La advertencia de Nikola Jokic a todos los jugadores de la NBA por el traspaso de Luka Dončic a Los Angeles Lakers

Video: Las primeras imágenes de Luka Doncic entrenando con LeBron en los Lakers

Como si no hubiera bastado con la sorpresa que dieron al firmar a un jugador que promedia por juego 28.6 puntos, Los Angeles Lakers presumieron a Luka Doncic publicando las primeras imágenes entrenando con LeBron James y Austin Reaves. El video en tan solo una hora llegó al millón de reproducciones en X.

Publicidad

Publicidad