El Rey no dejó detalle librado al azar y se aseguró una interesante forma de atravesar la última etapa de su carrera.

El desembarco de LeBron James en la franquicia de los Philadelphia 76ers llegó acompañado por un beneficio económico muy particular antes del salto inicial. La estrella del básquetbol estadounidense recibió un guiño logístico que le permitirá resolver sus viajes diarios con comodidad absoluta y sin tocar sus cuentas bancarias.

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Dentro de la planificación para la nueva temporada, el astro coordinó sus traslados constantes entre la ciudad de Nueva York y Filadelfia. Para optimizar tiempos de descanso y logística familiar, el Rey utilizará traslados en helicóptero, un servicio de alto privilegio con números que asustan a cualquier ciudadano común.

Cada viaje de ida y vuelta aéreo entre ambas ciudades sostiene un costo cercano a los 12.000 dólares. Al contabilizar todos los desplazamientos previstos para el año, el presupuesto mensual alcanzaría los 67.000 dólares, una cifra astronómica que sumaría cerca de 804.000 dólares durante todo el calendario de la liga.

LeBron James es la gran estrella de la NBA. (GETTY IMAGES)

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Sin embargo, el Rey evitará semejante desembolso gracias al acuerdo comercial que sostiene con la marca Fanatics. La compañía asumió el compromiso de cubrir la totalidad de sus viajes aéreos para asegurar la comodidad de la figura en su nueva etapa profesional.

De esta manera, un costo que rozaría el millón de dólares para cualquier mortal representará exactamente cero dólares para la leyenda del básquetbol. LeBronJames arrancará su aventura con los 76ers con la logística solucionada y con la mente puesta exclusivamente en pelear por otro anillo de la NBA.

En síntesis

LeBron James usará helicóptero entre Nueva York y Filadelfia con los 76ers .

usará helicóptero entre Nueva York y Filadelfia con los . Los traslados costarían 12.000 dólares por viaje y 804.000 dólares anuales.

costarían 12.000 dólares por viaje y 804.000 dólares anuales. La marca Fanatics cubrirá la totalidad de los costos logísticos de LeBron James.