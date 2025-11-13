Es tendencia:
NBA

Ni con LeBron le pasó: La confesión de Curry sobre Wembanyama tras la victoria de Warriors ante Spurs

Tras vencer a los Spurs, Stephen Curry habló sin filtros de Wembanyama y reveló algo que jamás había dicho ni de LeBron ni de ningún otro rival.

Por Julio Montenegro

Stephen Curry habló de lo difícil que es jugar contra Victor Wembanyama.
© Getty ImagesStephen Curry habló de lo difícil que es jugar contra Victor Wembanyama.

Uno de los grandes duelos de la jornada NBA del 12 de noviembre tuvo a Stephen Curry y Victor Wembanyama como protagonistas. La estrella de los Warriors no solo tuvo un gran partido ante San Antonio Spurs, también sorprendió con una confesión sobre ‘Wemby’ que le dio la vuelta al mundo.

¡Ni con LeBron James le pasó! Golden State Warriors venía de una dura derrota por 24 puntos contra Oklahoma City Thunder y en menos de 24 horas tenían que enfrentar a un equipo de los Spurs que llegaba con la segunda mejor marca de la Conferencia Oeste con ocho victorias y tan solo dos derrotas.

Los Warriors empezaron dormidos y tan solo anotaron 14 puntos en el primer cuarto, la cantidad más baja que un equipo haya anotado en toda la temporada NBA 2025-26. Solo la mejor noche de Stephen Curry en lo que va de la campaña con 46 unidades los iba a salvar.

La confesión de Curry sobre Wembanyama que le da la vuelta al mundo

Draymond Green, Victor Wembanyama y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

“O sea, cuando tienes esas posesiones, intentas ser decisivo. Lo único que sé es que en la primera mitad estaba tirando corto e intenté un par de tiros altos por encima de él, pero no encesté ninguno. Sin embargo, no me preocupa mi arco (de tiro) de ahora en adelante porque te desafía de una manera que no tiene mucho sentido. Lo vi en los Juegos Olímpicos y siempre te pilla desprevenido, pero sabes que va a estar en esta liga mucho tiempo haciendo eso”, confesó Curry sobre Victor Wembanyama.

Video: La jugada de Stephen Curry contra Victor Wembanyam con miles de vistas

En la victoria de Golden State Warriors ante San Antonio Spurs por 125 a 120 punto, Stephen Curry dejó en el camino a los 2.24 metros de estatura de Wembanyama con un gran manejo del balón. Lastimosamente, ‘El Chef’ no pudo terminar la jugada anotando dos puntos, pero le cobraron falta, y llegó a miles de vistas con la acción ante Victor Wembanyama. ¡Video!

Tweet placeholder
En síntesis

  • Curry mencionó que intentó “tiros altos por encima de él” en la primera mitad, pero no encestó ninguno.
  • El base de los Warriors afirmó que Wembanyama “te desafía de una manera que no tiene mucho sentido”.
  • Declaró que no le preocupa su arco de tiro futuro, pues sabe que Wembanyama “va a estar en esta liga mucho tiempo haciendo eso“.
  • También recordó haber visto el potencial de Wembanyama previamente en los Juegos Olímpicos.
julio montenegro
Julio Montenegro
