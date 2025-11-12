Draymond Green denunció la grave situación que pasa en Warriors y así reaccionó Jimmy Butler

Se vio un equipo superado de principio a fin y con muy pocas armas para competir contra un serio candidato al título de la temporada NBA 2025-26. Warriors recibió una paliza de Oklahoma City Thunder, Draymond Green denunció la grave situación que pasa en el equipo y Jimmy Butler no dudó en reaccionar.

¡De todo y para todos! A pesar de que contaban con el regreso de Stephen Curry, los Warriors se vieron tan inferiores al actual campeón de la NBA que llegaron a estar con una desventaja de 36 puntos. Al final, sentaron a los jugadores estrella y terminaron perdiendo por 102 a 126.

Luego de ver las derrotas de Golden State Warriors contra Milwaukee Bucks e Indiana Pacers sin enfrentar a Giannis Antetokounmpo y Tyrese Haliburton más la contundente caída por 24 puntos contra Oklahoma City Thunder, Draymond Green denunció la grave situación que pasa en el equipo de San Francisco.

La denuncia de Green sobre la grave situación de Golden State Warriors

Draymond Green denunció la grave situación que viven los Warriors. (Foto: Getty Images)

“Creo que todos estaban comprometidos con ganar (después del traspaso de Butler la temporada pasada) y con hacerlo a toda costa. Ahora mismo, no se siente así”, fue la denuncia que hizo Green sobre la falta de compromiso que hay en los Warriors y la reacción de Jimmy Butler iba a llegar en 3, 2, 1…

La reacción de Jimmy Butler ante la denuncia que hizo Green en Warriors

“Creo que tiene algo de razón. Simplemente, tenemos que decidir hacer lo que sea necesario para ganar. Puede que todos tengamos que sacrificar algo. No puedo decirles cuál será ese sacrificio; puede ser diferente para cada persona, cada noche. Tenemos que volvernos a centrarse en ganar como lo principal, y lo único. El equipo tiene que averiguar qué se necesita para ganar esta noche”, fue la reacción de Butler ante la denuncia pública de Draymond Green en la NBA 2025-26.

