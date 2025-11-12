Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

Draymond Green denunció la grave situación que pasa en Warriors y así reaccionó Jimmy Butler

Tras la denuncia de Draymond Green sobre la crisis en Golden State Warriors, Jimmy Butler rompió el silencio y sorprendió con su reacción.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Dtaymond Green y Jimmy Butler hablaron del mal juego de Warriors.
© Getty ImagesDtaymond Green y Jimmy Butler hablaron del mal juego de Warriors.

Se vio un equipo superado de principio a fin y con muy pocas armas para competir contra un serio candidato al título de la temporada NBA 2025-26. Warriors recibió una paliza de Oklahoma City Thunder, Draymond Green denunció la grave situación que pasa en el equipo y Jimmy Butler no dudó en reaccionar.

Publicidad

¡De todo y para todos! A pesar de que contaban con el regreso de Stephen Curry, los Warriors se vieron tan inferiores al actual campeón de la NBA que llegaron a estar con una desventaja de 36 puntos. Al final, sentaron a los jugadores estrella y terminaron perdiendo por 102 a 126.

Luego de ver las derrotas de Golden State Warriors contra Milwaukee Bucks e Indiana Pacers sin enfrentar a Giannis Antetokounmpo y Tyrese Haliburton más la contundente caída por 24 puntos contra Oklahoma City Thunder, Draymond Green denunció la grave situación que pasa en el equipo de San Francisco.

La denuncia de Green sobre la grave situación de Golden State Warriors

Draymond Green denunció la grave situación que viven los Warriors. (Foto: Getty Images)

Draymond Green denunció la grave situación que viven los Warriors. (Foto: Getty Images)

Publicidad

“Creo que todos estaban comprometidos con ganar (después del traspaso de Butler la temporada pasada) y con hacerlo a toda costa. Ahora mismo, no se siente así, fue la denuncia que hizo Green sobre la falta de compromiso que hay en los Warriors y la reacción de Jimmy Butler iba a llegar en 3, 2, 1…

Ya viaja con el equipo: El refuerzo que Warriors alista para Curry y Butler en plena temporada NBA

ver también

Ya viaja con el equipo: El refuerzo que Warriors alista para Curry y Butler en plena temporada NBA

La reacción de Jimmy Butler ante la denuncia que hizo Green en Warriors

“Creo que tiene algo de razón. Simplemente, tenemos que decidir hacer lo que sea necesario para ganar. Puede que todos tengamos que sacrificar algo. No puedo decirles cuál será ese sacrificio; puede ser diferente para cada persona, cada noche. Tenemos que volvernos a centrarse en ganar como lo principal, y lo único. El equipo tiene que averiguar qué se necesita para ganar esta noche”, fue la reacción de Butler ante la denuncia pública de Draymond Green en la NBA 2025-26.

Encuesta

¿Qué denunció Draymond Green en Golden State Warriors?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

En resumen

  • Draymond Green denunció una falta de compromiso para ganar en los Warriors.
  • Green indicó que el equipo de San Francisco ya no se siente comprometido “a toda costa”.
  • Jimmy Butler reaccionó diciendo que el equipo debe sacrificar algo para volver a ganar.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Warriors y un refuerzo para Curry y Butler en plena temporada NBA
NBA

Warriors y un refuerzo para Curry y Butler en plena temporada NBA

¿Stephen Curry y Jimmy Butler juegan esta noche en Nuggets vs. Warriors por la NBA Cup?
NBA

¿Stephen Curry y Jimmy Butler juegan esta noche en Nuggets vs. Warriors por la NBA Cup?

El mensaje de Butler a Curry tras perder ante uno de los peores equipos
NBA

El mensaje de Butler a Curry tras perder ante uno de los peores equipos

Los Ángeles Galaxy vs. América: cuándo y dónde se juega el amistoso internacional
Concacaf

Los Ángeles Galaxy vs. América: cuándo y dónde se juega el amistoso internacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo