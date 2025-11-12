Si hay alguien a quien no se le puede reprochar su conducta sobre la duela, ese es Stephen Curry. La leyenda de la NBA y de Golden State Warriors siempre ha destacado por su juego limpio y capacidad para mantener su espíritu competitivo sin cruzar los límites, algo con lo que terminaron los jueces, dejando boquiabiertos a los aficionados que no podían creer lo que estaban viendo.

Curry recibió la primera falta flagrante de su carrera

En el transcurso del juego que Warriors tuvo este miércoles ante Oklahoma City Thunder, Curry protagonizó una escena polémica por demás. Cuando Stephen quiso saltar a tapar un tiro de tres puntos sobre Isaiah Joe en el final del primer cuarto, terminó invadiendo el semicírculo del lanzador, generando un contacto que culminó en un silbatazo que no terminó allí.

Luego de la revisión se determinó que se trataba de una falta flagrante, algo que jamás le había sucedido a Curry en sus 17 años de carrera. Claro, los aficionados se mostraron incrédulos a la situación porque se decide llegar a este punto cuando existe un intento de agresión claro o un juego brusco desmedido. En este caso, no parecía haber nada de todo eso.

El fallo resultó irreversible y Steph sumó su primera sanción dura. Finalmente, el encuentro finalizó con un abultado resultado a favor de los últimos campeones y Oklahoma se quedó con el encuentro con un marcador de 126-102.

Se trató de una noche muy floja de Warriors, pero también de Curry. Al jugar menos tiempo de lo habitual por lo excesivo que resultó el tanteador en el algún momento, el Chef estuvo en la duela tan solo 20 minutos en los que pudo sumar 11 puntos y apenas 1 rebote sin entregar asistencias.

