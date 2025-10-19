Ni uno, ni dos: Los cuatro jugadores que Los Angeles Lakers cortó antes del inicio de la temporada NBA

Los Angeles Lakers ya tienen la mira puesta en el primer partido de la temporada NBA 2025-26 que será contra Golden State Warriors, y en una de las últimas decisiones que tomaron sobre su roster, decidieron cortar no a uno ni a dos, si no a cuatro compañeros de LeBron James y Luka Doncic.

En vísperas de ir por el título 18 en la NBA, los Lakers se movieron rápido en la agencia libre y fueron por refuerzos de renombre en la liga. Marcus Smart, finalista con Boston Celtics en 2022, el pívot DeAndre Ayton y el alero Jake LaRavia, las principales incorporaciones.

El debut de Los Angeles Lakers será contra Golden State Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena y para este partido el equipo californiano contaba con 22 jugadores. Tenían que cortar a cuatro compañeros de LeBron James y Luka Doncic para cumplir con los 18 jugadores, tres con un contrato doble vía, que permite la NBA. ¡Ya eligieron!

Los cuatro jugadores que Lakers cortó antes del inicio de la temporada 2025-26

RJ Davis fue uno de los jugadores que Lakers cortó. (Foto: Getty Images)

“Los Angeles Lakers han dado de baja a RJ Davis, Augustas Marciulionis, Anton Watson y Nate Williams. Davis participó en cinco partidos de pretemporada, promediando 8.6 puntos y 1.5 rebotes en 16.1 minutos. Watson jugó en cuatro partidos de pretemporada, promediando 1.3 puntos, 1.3 rebotes y 1 asistencia en 8.7 minutos. Williams participó en cinco partidos de pretemporada, promediando 4.2 puntos y 2.2 rebotes en 16 minutos. Davis y Marciulionis fueron fichados originalmente por los Lakers el 26 de julio de 2025. Watson y Williams fueron fichados por el equipo el 27 de septiembre”, fue el comunicado de prensa del equipo californiano.

¿Por qué LeBron James no jugará el primer partido de Los Angeles Lakers en la NBA 2025-26?

Por una lesión de ciática del lado derecho, los Lakers confirmaron que LeBron James no podrá jugar el primer partido de la temporada NBA 2025-26. ¡Buena noticia para Stephen Curry y Golden State Warriors! Además, el periodista Shams Charania, de ESPN, informó que se espera que ‘El Rey’ “regrese a la alineación de los Lakers a mediados de noviembre”.

