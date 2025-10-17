Apenas faltan días para que comience una nueva temporada de la NBA, pero Los Angeles Lakers ya recibieron malas noticias pensando en el futuro y la pérdida de un jugador clave en la franquicia de California. LeBron James se quedaría sin uno de sus compañeros estrella, noticia que preocupó a todos en el equipo.

Austin Reaves saldría como agente libre de Los Angeles Lakers

Austin Reaves es un gran eslabón en la cadena que han formado los Lakers con el objetivo final de volver a conquistar un anillo, tal vez el último en la carrera de LeBron. En ese contexto, el hecho de que el escolta de 28 años esté decidido a dejar la franquicia ha generado un gran conflicto en las filas angelinas, porque se trataría de una baja muy difícil de sustituir.

Claro, esto no es nuevo y el principal fastidio, por decirlo de alguna manera, de Reaves está ligado con la mucha o poca participación que tiene en el equipo. Irrumpió como una joya sobre la que no se esperaba demasiado, pero que finalmente le terminó tapando la boca a más de uno. Por ese mismo motivo, las pretensiones del jugador y de la franquicia no parecen ir por el mismo camino y se separarían el próximo año.

De cara a la siguiente temporada, Reaves cuenta con una opción de extensión de contrato de 14.8 millones de dólares, pero he aquí el mayor inconveniente. Austin desea mucho más (aproximadamente el doble) y en Lakers no están dispuestos a cumplir estos requisitos, por lo que tampoco harían demasiado para mantenerlo en el roster, por lo que el jugador terminaría en la agencia libre.

Austin Reaves tiene planes de marcharse como agente libre de Lakers. (GETTY IMAGES)

A su vez, el escolta cuenta con varios pretendientes que desean adquirir sus servicios, como San Antonio Spurs siendo el más interesado. Con un equipo conformado por Victor Wembanyama y De’Aaron Fox, la opción de sumar a un jugador que está en el mejor momento de su carrera es una que seduce y mucho.

La última temporada de Reaves fue la mejor en su carrera. Con un sólido promedio elevado en todos los registros, culminó el año con 20.2 puntos, 5.8 asistencias y 4.5 rebotes, marcando cifras que le permitieron mostrar su versatilidad en ambos costados de la duela.

